True BUFC บุกชนะ กัมบะ โอซาก้า 1-0 เดินหน้าลุ้นตั๋วรอบชิงฯ ACL2

ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด สร้างอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ให้วงการฟุตบอลไทย หลังบุกเอาชนะ กัมบะ โอซาก้า 1-0 ถึงสนามซูอิตะ ซิตี้ ฟุตบอล สเตเดียม ประเทศญี่ปุ่น ในการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก ทู 2025/26 รอบรองชนะเลิศ นัดแรก เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 พร้อมกุมความได้เปรียบก่อนกลับมาลุ้นต่อในเกมนัดที่สองที่ประเทศไทย ชัยชนะนัดนี้ไม่เพียงตอกย้ำศักยภาพและหัวใจนักสู้ของทัพ “แข้งเทพ” บนเวทีเอเชีย แต่ยังนับเป็นหมุดหมายสำคัญ เมื่อทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด กลายเป็น สโมสรไทยทีมแรกที่บุกคว้าชัยเหนือสโมสรจากญี่ปุ่นได้ถึงถิ่น สะท้อนการยกระดับของทีมไทยสู่มาตรฐานการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างชัดเจน
ความสำเร็จครั้งนี้ยังสะท้อนพลังการสนับสนุนจาก ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่ร่วมขับเคลื่อนศักยภาพกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับวิสัยทัศน์ของ นายขจร เจียรวนนท์ ประธานสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ในการผลักดันสโมสรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทั้งในด้านมาตรฐานการบริหารทีม ศักยภาพการแข่งขัน และบทบาทในฐานะตัวแทนสำคัญของฟุตบอลไทยบนเวทีเอเชีย ในเกมนี้ “โค้ชแบน” ธชตวัน ศรีปาน วางแผนอย่างรัดกุม ก่อนที่ มูห์เซ็น อัล กาสซานี่ จะซัดประตูชัยพาทีมบุกเก็บชัยชนะได้สำเร็จ ท่ามกลางแรงกดดันในถิ่นของคู่แข่ง โดยมี รองกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า ร่วมให้กำลังใจถึงขอบสนาม
จากนี้ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด จะลงสนามไทยลีก 1 ฤดูกาล 2025/26 นัดตกค้าง พบ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ในวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2569 เวลา 18.30 น. ก่อนเปิดบ้านรับ กัมบะ โอซาก้า ในศึกเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก ทู 2025/26 รอบรองชนะเลิศ นัดที่สอง วันที่ 15 เมษายน 2569 เวลา 19.15 น. ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยแฟนบอลสามารถซื้อบัตรได้ที่ kickoff.in.th และรับชมการถ่ายทอดสดทาง YouTube: BG Sports
ในวันที่สโมสรไทยก้าวขึ้นไปเขียนชื่อบนหน้าประวัติศาสตร์เอเชียได้อย่างภาคภูมิ ความสำเร็จของทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด จึงไม่ใช่เพียงชัยชนะในสนาม หากยังสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เมื่อวิสัยทัศน์ของสโมสรหลอมรวมเข้ากับพันธกิจขององค์กรอย่าง ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่เชื่อในพลังของกีฬาไทยอย่างแท้จริง ย่อมนำไปสู่ “บทใหม่” ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ทั้งบทใหม่ของสโมสร บทใหม่ของฟุตบอลไทย และบทใหม่ของการสร้างแรงบันดาลใจให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน
ถึงเวลาที่คนไทยจะร่วมกันส่งเสียงเชียร์ให้ดังกระหึ่ม และมอบพลังใจให้ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ตัวแทนประเทศไทยบนเวทีฟุตบอลถ้วยเอเชีย ในศึกเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก ทู 2025/26 รอบรองชนะเลิศ นัดที่สอง พบ กัมบะ โอซาก้า ในวันพุธที่ 15 เมษายน 2569 เวลา 19.15 น. ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ และผลักดัน “แข้งเทพ” ก้าวไปสู่ความฝันครั้งสำคัญบนเส้นทางสู่รอบชิงชนะเลิศ
