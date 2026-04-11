OSIM เปิดตัว “uThrone V2 Gaming Massage Chair” ครั้งแรกในประเทศไทย ผนึก True5G eSports Tournament ยกระดับประสบการณ์เกมมิ่งด้วย Wellness Tech

พลิกนิยามการเล่นเกมสู่การฟื้นฟูร่างกายครบวงจร สำหรับเกมเมอร์ คนทำงาน และครอบครัวยุคใหม่ OSIM ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Wellness Technology) เปิดตัว uThrone V2 Gaming Massage Chair ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ นับเป็นการเปิดตัวเก้าอี้เกมมิ่งนวดแบบไร้สายครั้งแรกของประเทศ พร้อมก้าวสู่ยุคใหม่ของ “Gaming Recovery” ที่เหนือกว่าการเป็นเก้าอี้เกมมิ่งทั่วไป โดย uThrone V2 ถูกออกแบบมาเพื่อลดความเมื่อยล้า คลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ และสนับสนุนการฟื้นฟูร่างกายแบบครบวงจร ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงาน เล่นเกม และพักผ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกช่วงเวลา
- เจาะเทรนด์เกมมิ่งไลฟ์สไตล์ และ Pain Point ของเกมเมอร์ยุคใหม่
ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดเกมมิ่งที่มีความเคลื่อนไหวและเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชีย จากจำนวนผู้เล่นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คอมมูนิตี้เกมมิ่งที่แข็งแกร่ง และระบบนิเวศอีสปอร์ตที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเปิดโอกาสสำคัญให้ OSIM เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ดิจิทัลเนทีฟ และผู้ที่มีไลฟ์สไตล์เกมมิ่ง ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคชี้ให้เห็นว่า เกมเมอร์ส่วนใหญ่มักใช้เวลาเล่นเกมเฉลี่ย 3–8 ชั่วโมงต่อวัน ครอบคลุมทั้งแพลตฟอร์ม PC, Console, Mobile รวมถึงการสตรีมมิงและอีสปอร์ต ซึ่งการนั่งเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดความเมื่อยล้าสะสม โดยเฉพาะบริเวณคอ ไหล่ หลัง และกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย แม้ว่าเก้าอี้เกมมิ่งส่วนใหญ่ในตลาดจะเน้นด้านดีไซน์และความสบายในการนั่ง แต่ยังขาดคุณสมบัติที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ OSIM จึงนำความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพมาพัฒนา uThrone V2 Gaming Massage Chair ให้เป็นเก้าอี้เกมมิ่งยุคใหม่ที่ผสานทั้งประสิทธิภาพในการใช้งานและการฟื้นฟูร่างกายเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เปลี่ยนประสบการณ์จาก “Gaming” สู่ “Gaming Recovery” เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ต้องการทั้ง Performance และ Well-being ในระยะยาว การเปิดตัว OSIM uThrone V2 ในประเทศไทยครั้งนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการผสานเทคโนโลยีสุขภาพเข้ากับไลฟ์สไตล์ดิจิทัลได้อย่างลงตัว ในยุคที่ “เกมมิ่ง” ไม่ได้เป็นเพียงความบันเทิง แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านการแข่งขัน การสร้างคอนเทนต์ และการมีส่วนร่วมในคอมมูนิตี้
5 ฟีเจอร์เด่น ผสานนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
OSIM uThrone V2 โดดเด่นด้วยการผสานเทคโนโลยีการนวดขั้นสูงเข้ากับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ รองรับทั้งการเล่นเกม การทำงาน ความบันเทิง และการพักผ่อน
Key Features ที่ยกระดับทั้งความสบายและการฟื้นฟูร่างกาย
1.Wireless Massage Freedom
ให้อิสระสูงสุดด้วยการใช้งานแบบไร้สาย สามารถผ่อนคลายและฟื้นฟูร่างกายได้ทุกที่โดยไม่มีข้อจำกัด
2.V-Hand™ Massage Technology
เทคโนโลยีการนวดที่เลียนแบบการทำงานของมือมนุษย์อย่างแม่นยำ มอบสัมผัสการนวดที่ลึก เป็นธรรมชาติ และตรงจุด
3.Smart Wellness Technology
สามารถวัดระดับความตึงเครียดของร่างกายแบบเรียลไทม์ พร้อมแนะนำโปรแกรมนวดที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล
4.Multi-Angle Adjustable Armrests
ที่วางแขนปรับได้หลากหลายมิติ รองรับทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะใช้งานมือถือ คอนโทรลเลอร์ หรือคีย์บอร์ด ช่วยให้แขนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเสมอ
5.Integrated Leg Rest
ที่พักขาในตัว ช่วยเพิ่มความผ่อนคลาย เหมาะสำหรับการเล่นเกม ทำงาน หรือพักผ่อนเป็นเวลานาน
- ผนึก True5G eSports Tourbsment เสริมแกร่งคอมมูนิตี้เกมมิ่งไทย
ภายใต้แคมเปญ “The Throne for Every Gamer” OSIM ผนึกกำลังกับ True5G eSports Tournament สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญให้วงการอีสปอร์ตไทย ด้วยการเปิดตัว uThrone V2 Gaming Massage Chair อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย บนเวทีรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขัน True5G eSports Tournament บรรยากาศการแข่งขันสุดเข้มข้น ไฮไลต์พิเศษของงาน คือการมอบ uThrone V2 Gaming Massage Chair มูลค่า 164,950 บาท ให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันเกม ROV ในฐานะเกม
เมอร์กลุ่มแรกของประเทศที่ได้ครอบครองนวัตกรรมเก้าอี้เกมมิ่งผสานระบบนวดอัจฉริยะ สะท้อนแนวคิดการยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีฟื้นฟูร่างกายแบบเรียลไทม์ระหว่างการแข่งขัน เพื่อให้ผู้เล่นสามารถรักษาฟอร์มการเล่นได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
สำหรับ True5G eSports Tournament ยังคงตอกย้ำบทบาทผู้นำในการขับเคลื่อนวงการอีสปอร์ตไทยอย่างรอบด้าน ทั้งในมิติของการแข่งขันระดับมืออาชีพ การสร้างคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่ง และการผลักดันผู้เล่นรุ่นใหม่สู่เวทีระดับประเทศและนานาชาติ ความร่วมมือระหว่าง OSIM และ True5G eSports Tournament ในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมในการยกระดับมาตรฐานอีสปอร์ตไทย แต่ยังขยายขอบเขตของ “Performance” ไปไกลกว่าทักษะและชัยชนะ สู่การให้ความสำคัญกับ “สุขภาพและความพร้อมของร่างกาย” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นเกมเมอร์มืออาชีพในยุคใหม่
- เปิดพรีออเดอร์เร็ว ๆ นี้
OSIM uThrone V2 Gaming Massage Chair จะเปิดให้สั่งจองล่วงหน้า (Pre-Order) ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป สินค้ามีจำนวนจำกัด โดยลูกค้ากลุ่มแรกจะได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะช่วงเปิดตัว