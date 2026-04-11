“สามเอ” เตะก้านคอดับสด “เอลเมห์ดี” 3 กำปั้นไทย กอดคอเก็บชัย ศึก ONE Fight Night 42

จัดเต็มความมันสำหรับการแข่งขันในศึก ONE Fight Night 42 เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 11 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยผลปรากฏว่าคู่เอก “จาบีร์ จาเบรลอฟ” ออกอาวุธฉับไวโค่น “เชส แมนน์” ในยกแรก ส่วนคู่รอง “สามเอ” ยังคงไว้ลายตำนานมวยไทยใช้แข้งซ้ายปิดเกม “เอลเมห์ดี” ได้เฉียบขาด
ขณะที่อีก 2 กำปั้นตัวแทนนักสู้ไทย “แบล็คแพนเธอร์” และ “เสือคิม” จูงมือเก็บแต้มชัยกลับบ้านไปได้อย่างสวยงาม
คู่เอก ศึกของสองนักสู้ฝีมือพระกาฬของรุ่น ระหว่าง “เชส แมนน์” จอมบู๊ไร้พ่ายจากสหรัฐอเมริกา พบกับ “จาบีร์ จาเบรลอฟ” จากตุรกี ที่คว้าชัยชนะ 3 ไฟต์รวดบนเวทีแห่งนี้ ในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นเวลเตอร์เวต (170-185 ป.) เพื่อชิงโอกาสเป็นผู้ท้าชิงบัลลังก์คนต่อไป
สองนักชกรุ่นใหญ่ใส่พลังกันทันทีที่ระฆังดัง โดย “จาบีร์” เป็นฝ่ายออกอาวุธแบบไม่เกรงรุ่นพี่ จนเกือบเพลี่ยงพล้ำแต่ยังไปต่อได้ กระทั่งปลายยกแรก “จาบีร์” มองเห็นช่องใช้หมัดฮุกซ้ายส่ง “เชส” ร่วงพื้น ก่อนจะตามไปทุบไม่ยั้ง จนกรรมการยุติการแข่งขัน เก็บชัยต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ใน ONE
คู่รอง “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” ตำนานมวยไทยจากบุรีรัมย์ ใช้ความเก๋าวัดความสดของ “เอลเมห์ดี เอล จามารี” กำปั้นหนักจากโมร็อกโก ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.)
สองนักสู้ต่างรุ่นเปิดฉากแลกกันสนุกตั้งแต่ยกแรก ก่อนความเดือดจะปะทุขึ้นในยกสอง และเรียกเสียงเฮลั่นสนาม เมื่อ “สามเอ” ซัดหมัดใส่ “เอลเมห์ดี” จนเรียกนับได้ 2 ครั้ง อย่างไรก็ตาม นักชกรุ่นน้องฮึดสู้ไล่ทวงนับคืนได้ทันควัน ก่อนที่ “สามเอ” จะปิดเกมอย่างเฉียบขาด ด้วยลูกเตะก้านคอส่งคู่ชกล้มทั้งยืน เอาชนะน็อกไปได้ พร้อมคว้าโบนัสจากรายการใหญ่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐไปครองเป็นครั้งแรก
ขณะที่ “เสือคิม ป๋องสุพรรณ พีเค.” นักสู้จากจันทบุรี ดวลกับ “วลาดิเมียร์ คุซมิน” จอมฝีมือจากรัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) โดยสองยกแรกทั้งคู่เปิดเกมแลกกันอย่างสนุก ก่อนยกสามเร่งเครื่องสาดอาวุธเข้าใส่กันต่อเนื่อง แต่ไม่มีฝ่ายใดพลาดท่า ครบยก กรรมการชูมือให้ “เสือคิม” ที่ทำได้จะแจ้งกว่าเป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์ เก็บชัยไฟต์ที่ 7 ต่อเนื่อง พร้อมสร้างสถิติเอาชนะนักชกรัสเซียได้สำเร็จ
ด้าน “แบล็คแพนเธอร์” มวยครบเครื่องจากสงขลา พร้อมเดินเกมรุกใส่ “ดิเอโก ปาเอซ” คู่ชกมากดีกรีแชมป์ตัวแทนสหรัฐอเมริกา/โคลอมเบีย ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) โดยช่วงต้นเกมทั้งสองฝ่ายเปิดฉากแลกอาวุธกันอย่างสูสี กระทั่งปลายยกสอง “แบล็คแพนเธอร์” อาศัยจังหวะชุลมุนกดหมัดขวาตรงส่ง “ดิเอโก” หล่นโดนนับ 8 ได้ก่อน ยกสาม “ดิเอโก” รุกหนักหวังเอาคืน งัดอาวุธครบเครื่อง ต้อนอีกฝ่ายหลังพิงเชือกจนเกือบเสียท่า แต่ปิดเกมไม่ลง ครบสามยก “แบล็คแพนเธอร์” เฉือนชนะคะแนนหวุดหวิด คว้าชัย 5 ไฟต์ติด
ตลอดทั้งรายการเต็มไปด้วยการแข่งขันอันเข้มข้น ซึ่งสุดท้ายมีนักกีฬา 2 ราย ที่โชว์การปิดเกมโดนใจ
บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” รับเงินโบนัสเข้ากระเป๋าคนละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1,600,000 บาท) ได้แก่ “ฮิโรบา” และ “สามเอ” รวมยอดกว่า 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาท) ในอีเวนต์เดียว
สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE Fight Night 42
คู่เอก จาบีร์ จาเบรลอฟ (ตุรกี) ชนะน็อก เชส แมนน์ (สหรัฐอเมริกา) นาทีที่ 2:31 ของยกแรก (MMA รุ่นเวลเตอร์เวต 170-185 ป.)
สามเอ ไก่ย่างห้าดาว ชนะน็อก เอลเมห์ดี เอล จามารี (โมร็อกโก) นาทีที่ 2:43 ของยกที่ 2 (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
เสือคิม ป๋องสุพรรณ พีเค. ชนะคะแนนเอกฉันท์ วลาดิเมียร์ คุซมิน (รัสเซีย) (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
ฮิโรบา มิโนวา (ญี่ปุ่น) ชนะซับมิชชัน กาเรน กาซาเรียน (อาร์เมเนีย) นาทีที่ 4:07 ของยกแรก (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
แบล็คแพนเธอร์ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ดิเอโก ปาเอซ (สหรัฐอเมริกา/โคลอมเบีย) (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
แดนเต ลีออน (แคนาดา) ชนะคะแนนเอกฉันท์ เคนตะ อิวาโมโตะ (ญี่ปุ่น) (ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต 170-185 ป.)
โจชัว เพอร์เรรา (สหรัฐอเมริกา) ชนะน็อก จิลเบิร์ต นาคาทานี (สหรัฐอเมริกา/ญี่ปุ่น) นาทีที่ 0:38 ของยกแรก (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
ดีมิทรี คอฟตุน (ทาจิกิสถาน/รัสเซีย) ชนะคะแนนเอกฉันท์ โมฮานาด บาตบูตติ (อิรัก) (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
