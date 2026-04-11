“Soccer Gate” จับมือ “ร้อยเอ็ด พีบี ยูไนเต็ด” ประกาศเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการ ยกระดับฟุตบอลภูมิภาค

สโมสรฟุตบอล ร้อยเอ็ด พีบี ยูไนเต็ด ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Soccer Gate ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลและฟุตซอลชั้นนำของประเทศไทย ในฐานะ “พันธมิตรอย่างเป็นทางการ” (Official Partner) เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพสโมสร และยกระดับมาตรฐานกีฬาฟุตบอลในระดับภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม
ความร่วมมือในครั้งนี้ Soccer Gate จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนด้านอุปกรณ์กีฬา ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าฟุตบอล รองเท้าฟุตซอล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อาทิ Mizuno, Adidas, Nike, Joma, Ortuseight, Wingz และ Kappa เพื่อเสริมความพร้อมให้กับนักกีฬาในทุกระดับของสโมสร
การจับมือกันครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสนับสนุนอุปกรณ์ แต่ยังครอบคลุมถึงการสร้างกิจกรรมร่วมกันในเชิงพาณิชย์ (Commercial Activation) การจัดอีเวนต์ฟุตบอลและฟุตซอลในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงการพัฒนา Ecosystem ด้านกีฬาที่เชื่อมโยงระหว่าง “สโมสร – แบรนด์ – แฟนบอล – ชุมชน” อย่างยั่งยืน
"บอสบุ๊ค" อาวุธ เอฟวา ตัวแทนจากสโมสร ร้อยเอ็ด พีบี ยูไนเต็ด กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ Soccer Gate ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของสโมสรในการยกระดับมาตรฐานทั้งในและนอกสนาม เราเชื่อว่าการมีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง จะช่วยผลักดันให้สโมสรเติบโตอย่างมั่นคง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในพื้นที่”
ด้านคุณกอล์ฟ ธนวรรธน์ กลิ่นช้าง (Chairman) ตัวแทน Soccer Gate เปิดเผยว่า
“เรามองเห็นศักยภาพของสโมสรในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของฟุตบอลไทย การสนับสนุนร้อยเอ็ด พีบี ยูไนเต็ด คือการลงทุนในอนาคตของวงการกีฬา และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Sport Economy ของประเทศ”
ความร่วมมือระหว่าง Soccer Gate และ ร้อยเอ็ด พีบี ยูไนเต็ด ในครั้งนี้ สะท้อนถึงแนวคิดใหม่ของวงการกีฬาไทย ที่มุ่งเน้นการสร้าง “พันธมิตรเชิงกลยุทธ์” มากกว่าการเป็นเพียงผู้สนับสนุนทั่วไป และถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลสำคัญในการพัฒนาฟุตบอลระดับภูมิภาคสู่ความยั่งยืนในระยะยาว