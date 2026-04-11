เทนนิสสาวไทยทำได้ผลงานตามเป้า ลุ้นต่อตั๋วเพลย์ออฟ 2026 บิลลี จีน คิง คัพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีมหญิง รายการ “2026 บิลลี จีน คิง คัพ บาย เกนบริดจ์” เอเชีย/โอเชียเนีย กลุ่ม 1 ที่เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อคืนวันที่ 10 เม.ย. ที่ผ่านมา ทีมสาวไทย ที่ชนะมา 2 แพ้ 1 แมทช์ พบกับ ทีมนิวซีแลนด์ ที่แพ้มา 3 แมทช์รวด

ในโอกาสนี้ นายกิรัณ มุ่งถิ่น อัครราชทูต พร้อมด้วย น.ส.กนกภรณ์ คุณวัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา, นายภาณุวิชญ์ เวชสัมพันธ์ เลขานุการเอก, นายจักริณ ตรีดารา เลขานุการโท และคณะ ให้เกียรติเดินทางมาชมและเชียร์ ซึ่งสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับทีมเทนนิสไทยเป็นอย่างมาก

คู่แรก เดี่ยวมือสอง "ออมสิน" อัญชิสา ฉันทะ มือ 442 ของโลก เปิดสกอร์ให้ทีมไทยขึ้นนำนิวซีแลนด์ได้สำเร็จ หลังจากเอาชนะ ไอชิ ดาส มือ 1151 ของโลก ได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-2 และ 6-3

จากนั้น เดี่ยวมือหนึ่ง "อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช มือ 438 ของโลก พบกับ วาเลนติน่า อิวานอฟ มือ 912 ของโลก ปรากฏว่า คู่นี้ต้องตัดสินด้วยเซตสาม ซึ่งสาวไทยเกือบพลาดท่า หลังนำไปก่อนและถูกไล่ตามมา ก่อนจะเสมอที่ 5-5 ทว่า ต่อจากนั้นเป็น พัชรินทร์ ที่กลับมาเล่นได้ดีอีกครั้ง จนสามารถเก็บ 2 แต้มติดและแซงเอาชนะได้สำเร็จ สรุป พัชรินทร์ ชนะ 2-1 เซต 6-2, 3-6 และ 7-5 พาทีมไทยนำนิวซีแลนด์ 2-0 คู่

ขณะที่ประเภทคู่ "แต้ว" ทรรศพร นาคหล่อ ผนึกกำลังกับน้องใหม่ของทีมชาติชุดใหญ่ "บัว" กมลวรรณ ยอดเพ็ชร มือคู่ 544 และ 660 ของโลก ตามลำดับ ช่วยกันเอาชนะ โมนิค แบร์รี่ มือคู่ 340 ของโลก และ ไอชิ ดาส ได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-4 และ 6-1 ส่งผลให้ ทีมไทยชนะทีมนิวซีแลนด์ 3-0 คู่

ทั้งนี้ หลังจบการแข่งขันทุกคู่ ปรากฏว่า ทีมไทยมีผลงานรวม ชนะ 3 แพ้ 1 แมทช์ อยู่อันดับ 3 ของตาราง การันตีว่าทีมไทยไม่ตกชั้นหรือยังอยู่ในกลุ่ม 1 ของโซนเอเชีย/โอเชียเนียต่อไป ขณะที่อันดับ 1 อินโดนีเซีย ชนะ 4 แมทช์รวด ได้ไปเพลย์ออฟ เวิลด์กรุ๊ป แน่นอนแล้ว, อันดับ 2 เกาหลีใต้ ชนะ 3 แพ้ 1 ซึ่งเซตได้เสียดีกว่าไทยและยังเอาชนะไทยมาด้วย, อันดับ 4 อินเดีย ชนะ 2 แพ้ 2 ส่วน นิวซีแลนด์ กับ มองโกเลีย ได้อันดับ 5 และ 6 ตามลำดับ หลังแพ้ 4 แมทช์รวดเช่นกัน

นายภุชงค์ เลาหศิริวงศ์ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะผู้จัดการทีมไทย กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ในตอนนี้ของทีมไทยคือ ไม่ตกชั้นแน่นอนแล้ว นักกีฬาจึงไม่มีความกดดัน เพราะสามารถทำได้ตามเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อย ส่วนแมทช์สุดท้าย ไทยจะพบกับอินโดนีเซีย คิดว่าน่าจะตัดกันที่ประเภทคู่ ตนไม่กดดันนักกีฬา ขอให้ทุกคนสู้เต็มที่เท่านั้นพอ

ทางด้าน "โค้ชเอ็กซ์" นายพชรพล คำสมาน กัปตันทีมไทย กล่าวว่า จากการเอาชนะนิวซีแลนด์ 3 คู่รวด ทำให้ทีมไทยได้อยู่กลุ่ม 1 ต่อไปแน่นอน ส่วนแมทช์สุดท้ายกับอินโดนีเซีย ทุกคนจะสู้เต็มที่

"สำหรับโอกาสที่ทีมไทยจะได้ลุ้นไปเพลย์ออฟ เวิลด์กรุ๊ป หรือไม่นั้น ต้องดูจนถึงแมทช์สุดท้าย วันนี้เกาหลีใต้จะพบอินเดีย ในขณะที่ไทยจะพบ อินโดนีเซีย ซึ่งอินโดนีเซียลอยลำไปเพลย์ออฟแล้ว อย่างไรก็ตาม เราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ก่อน แล้วค่อยมาดูผลคู่อื่น ๆ อีกครั้งครับ" โค้ชเอ็กซ์ กล่าว

อนึ่ง ทีมเทนนิสไทยชุดนี้ ประกอบด้วย นายภุชงค์ เลาหศิริวงศ์ ผู้จัดการทีม, "โค้ชเอ็กซ์" นายพชรพล คำสมาน กัปตันทีม, นายนนทพัทธ์ เฟื่องเดช นักวิทยาศาสตร์การกีฬา, น.ส.นวลพรรณ จั่นทิม นักกายภาพ และนักกีฬา พัชรินทร์ ชีพชาญเดช, อัญชิสา ฉันทะ, ทรรศพร นาคหล่อ, เพียงธาร ผลิพืช และ
