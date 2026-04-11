ทัพรักบี้ยู-17 ไทยผงาดคว้าแชมป์ President Cup by OR สมัยแรกหลังไล่ต้อนมาเลเซีย 28-6 จุด

สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ OR จัดการแข่งขันรักบี้ 15 คน President Cup by OR ซึ่งเป็นแมตช์ระดับนานาชาติรุ่นอายุ 17 ปี โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก มี 3 ชาติร่วมชิงชัยคือ ไทย, มาเลเซีย และ สปป.ลาว ใช้ระบบแข่งแบบพบกันหมด ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
เมื่อวันที่ 10 เมษายน เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน เป็นทีมชาติไทย พบกับ มาเลเซีย โดยทั้ง 2 ทีมเอาชนะ สปป.ลาว มาด้วยกันทั้งคู่ ทำให้นัดนี้เปรียบเสมือนรอบชิงชนะเลิศ และยังได้รับเกียรติจาก นางพิชาภรณ์ วงศ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โออาร์ และ พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย มาร่วมชมการแข่งขันและมอบรางวัล
ผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพไทยสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครองเกมได้ดีเอาชนะไป 28-6 จุด คว้าแชมป์ไปครองได้อย่างสมศักดิ์ศรี
หลังจบเกม พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ เปิดเผยว่า รายการนี้ได้รับความร่วมมือจาก OR ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ จริงๆ ทัวร์นาเม้นนี้เป็นการจัดการเตรียมการของ ภัครพงษ์ จักษุรักษ์ กรรมการบริหารสมาคมฝ่ายจัดการแข่งขัน ดูจากฟอร์มของเด็กๆเราแล้วต้องชื่นชมว่าทำได้ดีมาก ซึ่งทีมชุดนี้จะเป็นอนาคตของไทยทั้งในประเภท 7 คนและ 15 คน ต้องขอขอบคุณ OR ที่เห็นความสำคัญในการเติมโอกาสพัฒนานักกีฬาเยาวชนของสมาคมรักบี้ และในปีต่อๆไปก็จะมีการแข่งขันแบบนี้อีก