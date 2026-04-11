“รีเกียน” ชนะแต้ม “รุ่งราวี” คืนบัลลังก์คิกบ็อกซิง ศึก ONE ลุมพินี 150 & The Inner Circle

กองเชียร์ได้ลุ้นสนุกกันทุกวินาที สำหรับรายการ The Inner Circle และ ศึก ONE ลุมพินี 150 ซึ่งถ่ายทอดความมันจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ส่งต่อไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 10 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยจอมบู๊ทั้ง 28 คน ต่างโชว์ผลงานสุดฝีมือ แลกอาวุธเดือดตลอดทั้งรายการ
เริ่มที่คู่เอกของ The Inner Circle เป็นศึกชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) ที่ว่างอยู่ ระหว่าง “รีเกียน เออร์เซล” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นไลต์เวต จากซูรินาม พบกับ “รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” จอมเตะจากอุบลราชธานี โดย “รีเกียน” อาศัยความแข็งแกร่งเดินบดหนัก ก่อนที่ในยก 3 จะได้จังหวะรัวหมัดเรียกนับได้สำเร็จ ช่วงเวลาที่เหลือ “รุ่งราวี” ไม่มีอะไรจะเสีย เปิดเกมบุกเต็มกำลัง แต่สุดท้ายไล่ไม่ทัน ครบ 5 ยก “รีเกียน” เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ คว้าเข็มขัด ONE คิกบ็อกซิง รุ่นไลต์เวต กลับมาพาดบ่า พร้อมกับคืนสถานะราชันสองกติกาสำเร็จ
ขณะที่ “เพชรหนึ่ง” ไอแซค โมฮัมเหม็ด ดาวรุ่งสัญชาติฝรั่งเศส/แอลจีเรีย โชว์ฟอร์มสุดดุดัน เล่นงาน “ฤทธิเดช ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” จอดสนิท ชนะน็อกยก 3 ในการสู้กันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) ยืดสถิติชนะ 4 ไฟต์รวด พร้อมคว้าโบนัส 350,000 บาทได้เป็นครั้งที่ 3
สรุปผลการแข่งขัน The Inner Circle 10 เม.ย. 69
รีเกียน เออร์เซล (ซูรินาม) ชนะคะแนนเอกฉันท์ รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)
“เพชรหนึ่ง” ไอแซค โมฮัมเหม็ด (ฝรั่งเศส/แอลจีเรีย) ชนะน็อก ฤทธิเดช ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม นาทีที่ 0:45 ของยก 3 (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
เอเลียส อับเดลาลี (ฝรั่งเศส) ชนะทีเคโอ ฮิชาม เซรูอาลี (โมร็อกโก) นาทีที่ 1:14 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
โลแกน ชาน (สกอตแลนด์/ฮ่องกง) ชนะน็อก เก้ากะรัต ส.เทียนโพธิ์ นาทีที่ 0:34 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
โคตะ อาเบะ (ญี่ปุ่น) ชนะน็อก ฮีโร มาร์โก มังกูเรย์ (ฟิลิปปินส์) นาทีที่ 1:47 ของยก 3 (MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)
ส่วนคู่เอกของศึก ONE ลุมพินี 150 ก็สนุกตื่นเต้นไม่แพ้กัน โดย “คมเพชร ศิษย์สารวัตรเสือ” มวยเชิงดีจากนครราชสีมา ปะทะ “อรรถชัย กีล่าสปอร์ต” กำปั้นหมัดคมจากพะเยา ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) หลังจาก “คมเพชร” เดินบี้ในยกแรก เกมพลิกในยก 2 เมื่อหมัดของ “อรรถชัย” เริ่มทำงาน โจมตีใส่ “คมเพชร” จนออกอาการมึน ตั้งหลักแทบไม่อยู่ แต่ยังอาศัยความอึดเอาตัวรอดไปได้ เมื่อครบ 3 ยก กรรมการชูมือให้ “อรรถชัย” ชนะคะแนนเอกฉันท์ เก็บชัย 2 ไฟต์ติดอย่างสวยงาม
สรุปผลการแข่งขันศึก ONE ลุมพินี 150
คู่เอก อรรถชัย กีล่าสปอร์ต ชนะคะแนนเอกฉันท์ คมเพชร ศิษย์สารวัตรเสือ (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
แรมบ๊อง ส.เถระพัฒน์ ชนะคะแนนเสียงข้างมาก เพชรหัวหิน จิตรเมืองนนท์ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
ศรศึกน้อย เอฟเอ.กรุ๊ป ชนะทีเคโอ เหนือเพชร ทอฝันฟาร์ม นาทีที่ 1:07 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
นาซีบ ฮเมเด (เลบานอน) ชนะน็อก บาร์เต็ก ปาชชิก (โปแลนด์) นาทีที่ 2:37 ของยก 3 (มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)
ดาเลียน ดาวอดี (สวีเดน) ชนะน็อก แดนเต โรดริเกส (ออสเตรเลีย/โปรตุเกส) นาทีที่ 2:01 ของยก 2
(มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)
โชคดี แม็กจันดี ชนะคะแนนเอกฉันท์ สไล ทาน คี เชน (เมียนมา) (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
ราซูล ราฮิมอฟ (ตุรกี/อาเซอร์ไบจาน) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ วาลดิเมียร์ บริเตซ (ปารากวัย) (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
คาซูเทรุ ยามาซากิ (ญี่ปุ่น) ชนะน็อก หง เฉิงจือ (จีน) นาทีที่ 2:32 ของยกแรก (คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
โยชิดะ โคเซอิ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนเอกฉันท์ หวง เจิงปัง (จีน) (คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
การแข่งขันสุดเข้มข้นในคืนนี้มีนักสู้ 4 ราย ออกอาวุธปิดเกมดุดันเข้าตา บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” จึงสั่งมอบเงินโบนัสพิเศษทันทีคนละ 350,000 บาท ไม่รวมค่าตัว ได้แก่ “โคตะ อาเบะ”, “เพชรหนึ่ง” ไอแซค โมฮัมเหม็ด ในช่วง The Inner Circle และ “คาซูเทรุ ยามาซากิ”, “ดาเลียน ดาวอดี” ในการแข่งขันศึก ONE ลุมพินี 150 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท)