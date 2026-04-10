จอมเตะเยาวชนไทยถึงอุซเบกิสถาน ลงฝึกซ้อมครั้งแรกเตรียมลุยศึกเยาวชนโลก

ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทควันโดเยาวชนไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันรายการเทควันโดเยาวชนโลก 2026 รายการ Tashkent 2026 World Taekwondo Junior Championships ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2569 ณ เมืองทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน
ทั้งนี้หลังจากทัพจอมเตะไทย เดินทางมาถึงช่วงค่ำวันที่ 9 เม.ย.2569 ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา "โค้ชชิต" วิชิต สิทธิกัณฑ์ พร้อมด้วย "โค้ชปาร์ค" ปาร์ค ฮี คัง และ "โค้ชต้อ" พีระเทพ ศิลาอ่อน ผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย ได้นำนักกีฬาเทควันโดเยาวชนทีมชาติไทย จำนวน 12 คน ลงมาฝึกซ้อมบริเวณโรงแรมที่พัก เพื่อปรับสภาพร่างกายหลังจากเดินทางมาถึงเมื่อค่ำวานนี้
การฝึกซ้อมเริ่มด้วยการวิ่ง 20 นาที ต่อด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 20 นาที และฝึกซ้อมทักษะ 20 นาที ก่อนจะปล่อยนักกีฬาให้พักผ่อนตามอัธยาศัย และจะลงฝึกซ้อมอีกครั้งในช่วงเย็น
สำหรับการแข่งขันรายการ Tashkent 2026 World Taekwondo Junior Championships ณ เมืองทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน ทีมเทควันโดไทย ส่งแข่งขัน 12 รุ่น ชาย 6 รุ่น หญิง 6 รุ่น ตั้งเป้า 1 เหรียญทอง