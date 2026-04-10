“ตรัง” เดินหน้าตรังสปอร์ตซิตี้มุ่งยกระดับเมืองกีฬา สู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแห่งอันดามัน

นายณรงค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการแถลงข่าวกิจกรรมกีฬาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองกีฬา (TRANG SPORTS CITY) เพื่อประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกีฬาในระดับมาตรฐาน พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักกีฬาจากทั่วประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง เลขานุการชมรมกีฬาแบดมินตันแห่งจังหวัดตรัง เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ร่วมแถลงข่าว
สำหรับประเด็นในการแถลงข่าวประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 สนามที่ 1 การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รายการ Trang Yonex Open 2026, การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ TRANG SPORTS CITY SOUTHERN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ประจำปี 2569, การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดตรัง ประจำปี 2569 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาทางน้ำ จังหวัดตรัง ประจำปี 2569 และศักยภาพความพร้อมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง และ โรงเรียนกีฬา จังหวัดตรัง ในการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมกีฬา เพื่อพัฒนาจังหวัดเมืองกีฬา
นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนจังหวัดตรังให้เป็นเมืองกีฬาว่า จังหวัดตรังมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรทางการกีฬา สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ทันสมัย โดยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายใต้โครงการ TRANG SPORTS CITY จะเน้นไปที่การจัดมหกรรมกีฬาหลากหลายประเภท ครอบคลุมทั้งกีฬามวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sport Tourism) การใช้ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา นำเทคโนโลยีและองค์ความรู้มาช่วยพัฒนานักกีฬาในพื้นที่ให้มีศักยภาพระดับสากล การบูรณาการเศรษฐกิจ เชื่อมโยงกิจกรรมกีฬาเข้ากับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาหาร และที่พัก เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน "การเป็น Trang Sports City ไม่ใช่แค่เรื่องของการแข่งขันกีฬาเท่านั้น แต่คือการสร้างวัฒนธรรมให้ชาวตรังรักการออกกำลังกาย และใช้กิจกรรมกีฬาเป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดตรัง ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอย่างยั่งยืน"
ภายหลังการแถลงข่าว จังหวัดตรังเตรียมปักหมุดกิจกรรมกีฬาสำคัญที่จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ เพื่อตอกย้ำสถานะการเป็นเมืองกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการจัดงานที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงและสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วม