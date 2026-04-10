“เต็มที่เลยแป้ง” เนวิน ปล่อยแข้งยู-17 ลุยศึกเอเชีย เดิมพันตั๋วบอลโลก

"มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กล่าวขอบคุณ คุณเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่ยอมปล่อยนักเตะในสังกัดมาช่วยทีมชาติไทย U17 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทำการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 2026 (AFC U17 Asian Cup 2026)
"ทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี คือความหวังอันยิ่งใหญ่ และต้องขอขอบคุณท่านที่ปรึกษาของแป้ง ซึ่งก่อนที่จะมีการประชุม ได้มีการพูดคุยกัน คุณเนวิน ชิดชอบ กราบเรียนขอตัวผู้เล่นทีมชาติไทย ยู-17 ซึ่งท่านบอกว่า เต็มที่แป้งสำหรับ U17 เชื่อว่าพี่น้องชาวไทยจะมีโอกาสลุ้นไปด้วยกัน"
สำหรับ ทีมชาติไทย U17 จะมีการเรียกเก็บตัวฝึกซ้อมอีกครั้งในช่วงกลางเดือนเมษายน เพื่อเตรียมทีมต่อเนื่องก่อนสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 2026 ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่ 5 – 22 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี มีคิวลงแข่งขันในรายการ AFC U17 ASIAN CUP 2026 โดย ไทยอยู่ในกลุ่ม เอ ร่วมกับ ซาอุดีอาระเบีย, ทาจิกิสถาน และ เมียนมา โดยโปรแกรมของไทย ทั้ง 3 นัด มีดังนี้
แมตช์แรกคืนวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 (วันที่ 6 พฤษภาคม)
ทาจิกิสถาน พบ ไทย เวลา 00.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่คิง อับดุลลาห์ สปอร์ตส์ ซิตี้ สนาม B (Champions)
แมตช์สอง คืนวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 (วันที่ 10 พฤษภาคม) ไทย พบ ซาอุดีอาระเบีย เวลา 00.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่คิง อับดุลลาห์ สปอร์ตส์ ซิตี้ Hall Stadium (Legends)
แมตช์สาม คืนวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 (วันที่ 13 พฤษภาคม) ไทย พบ เมียนมา เวลา 00.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่คิง อับดุลลาห์ สปอร์ตส์ ซิตี้ สนาม B (Champions)
ทุกเกมถ่ายทอดสดทาง Youtube : BG Sports โดยการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มจะหาทีมแชมป์และรองแชมป์ของทั้ง 4 กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อคเอาท์ พร้อมทั้งเป็นตัวแทนของทวีปเอเชีย ไปแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลก U17 (FIFA U-17 World Cup 2026) ที่ประเทศกาตาร์ ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2569 ต่อไป