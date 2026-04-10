“JAS-Monomax” ชวนดูบอลริมหาดพัทยา 19 เม.ย.นี้ คู่เดือด “เอฟเวอร์ตัน” ดวล “ลิเวอร์พูล”

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ และเอมิเรตส์เอฟเอคัพอย่างเป็นทางการ ร่วมกับ Monomax แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคัพตลอด 6 ฤดูกาล ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ชวนคอบอลและสายปาร์ตี้ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษดูบอลริมหาดจอยักษ์ “สาด เชียร์ มันส์” ในงาน “สงกรานต์ พัทยา Watch Party on the Beach” พร้อมกิจกรรมความบันเทิงแบบจัดเต็ม ในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ชายหาดพัทยา โดยงานนี้เข้าร่วมงานฟรีตลอดทั้งงาน!!!
ไฮไลต์สำคัญคือการถ่ายทอดสดศึกเมอร์ซีย์ไซด์ดาร์บีระหว่าง เอฟเวอร์ตัน ปะทะ ลิเวอร์พูล บนจอยักษ์ริมชายหาด ร่วมด้วย 2 คอมเมนเตเตอร์ “เจ๊ดำ-ศุภชัย หนุมาศ” และ “เม้ง ซัมเมอร์ฮิลล์-ชุมพตน์ ทรงสายสกุล” ที่จะมาบรรยายพร้อมวิเคราะห์เกมกันแบบสด ๆ พาแฟนบอลอินไปกับเกมแบบเต็มอรรถรส และคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง Maiyarap, Indigo และ Joey Boy ที่พร้อมยกทัพความสนุกมาสร้างสีสันให้ค่ำคืนสงกรานต์ริมทะเลคึกคักยิ่งขึ้น
มาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษดูบอลริมหาดจอยักษ์ "สงกรานต์ พัทยา Watch Party on the Beach" ในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ชายหาดพัทยา หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก Monomax Sort