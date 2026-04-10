“ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม” พร้อมบู๊ ARRC ที่เซปัง! “ตี-อนุภาพ” กดเวลารั้งจ่าฝูง SS600 “ไอเดีย” ท็อปทรี AP250 ส่งสัญญาณล่าแชมป์ 2026

ศึกความเร็วระดับทวีป รายการ เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 เตรียมเปิดฉากความมันสนามแรกของฤดูกาล ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายนนี้ ที่ สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย โดยล่าสุดผ่านโปรแกรม “Official Test” เมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนระอุ ซึ่งถือเป็นบททดสอบสำคัญก่อนเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการ
ในปีนี้ “ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม” ยังคงเดินหน้าด้วยไลน์อัปนักบิดชุดเดิม นำโดย “ตี” อนุภาพ ซามูล เจ้าของรถแข่ง YAMAHA YZF-R6 หมายเลข 500 รองแชมป์เอเชียรุ่น SuperSport 600cc (SS600) ฤดูกาลที่ผ่านมา ที่มีคะแนนเทียบเท่าแชมป์ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพระดับหัวแถวของเอเชีย
ขณะที่ “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ นักบิดดาวรุ่งเจ้าของรถแข่ง YAMAHA YZF-R3 รองแชมป์เอเชียรุ่น Asia Production 250cc (AP250) พร้อมเดินหน้าล่าแชมป์ในฤดูกาลนี้เต็มตัว โดยสนามเปิดฤดูกาลยังได้ส่ง “กัส” ธีรนัย ทับทิม หมายเลข 36 ลงแข่งขันด้วยสิทธิ์ไวลด์การ์ด เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์บนเวทีระดับเอเชีย
ผลการทดสอบที่ เซปังฯ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่สนามแห่งนี้ถูกใช้เป็นสนามเปิดฤดูกาล ปรากฏว่า “ตี-อนุภาพ” แม้จะเจอปัญหาทางเทคนิคในช่วงต้น แต่ทีมสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่เจ้าตัวจะกดเวลาทะยานขึ้นรั้งจ่าฝูงของการเทสต์ ด้วยเวลาต่อรอบ 2 นาที 9.444 วินาที เฉือนคู่แข่งคนสำคัญอย่าง คาสม่า ดาเนียล คาสมายูดิน จาก ฮงเหลียง ยามาฮ่า เรซซิ่ง เพียง 0.096 วินาที
ด้านรุ่น Asia Production 250cc นักบิดยามาฮ่ามุ่งเน้นการปรับเซ็ตติ้งเพื่อความพร้อมสูงสุด โดย “ไอเดีย-กฤตภัทร” ทำผลงานรั้งอันดับ 3 ด้วยเวลาต่อรอบ 2 นาที 25.895 วินาที ตามผู้นำเพียง 0.558 วินาที ขณะที่ “กัส-ธีรนัย” จบการทดสอบในอันดับ 13 ด้วยเวลาต่อรอบ 2 นาที 28.099 วินาที
ทั้งนี้ ศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 10 เมษายนนี้ ก่อนควอลิฟายและดวลความเร็วเรซแรกในวันเสาร์ที่ 11 เมษายน และแข่งขันเรซที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน แฟนความเร็วสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Fanpage: Asia Road Racing Championship
#YamahaThailandRacingTeam
#RevsYourHeart #ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด #YamahaBeyondTheLimits
#YamahaRacing #No1RacingTeam
#YamahaSocietyThailand #YamahaRidersclubThailand
#RaceMachine #ARRC2026 #TheBlueShif #YamahaR6 #AS51 #YamahR3 #KK39
#YamahaThailandRacingOfficial