“วิว” แซงชนะเจ้าถิ่น, “บาส-เฟม” เข้าตัดเชือกชนมือ 1 โลกแบดมินตันเอเชีย 2026

“บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และ "เฟม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือ 3 ของโลก พลิกสถานการณ์จากที่พลาดท่าพ่ายไปก่อนในเกมแรก กลับมาเบียดเอาชนะ เกา ซินวา กับ เฉิน ฟางฮุ้ย คู่มือ 7 ของโลก ของจีน 2-1 เกม 19-21, 21-17, 21-15 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ในประเภทคู่ผสม แบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองหนิงโป สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สำเร็จ
ในรอบรองชนะเลิศ ซึ่งจะทำการแข่งขันกันวันเสาร์ ที่ 11 เม.ย.นี้ “บาส” และ “เฟม” เจอของแข็ง โดยต้องลงดวลกับเจ้าถิ่น คู่มือ 1 ของโลก เฟิง หยานเจ๋อ กับ หวง ตงปิง ต่อไป
ด้านประเภทชายเดี่ยว รอบ 8 คนสุดท้าย “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 1 ของโลก ที่แม้จะพลาดท่าเสียเกมแรกไปก่อน มาเร่งเครื่องเก็บ 2 เกมถัดมา แซงชนะ เวง หงหยาง มือ 17 ของโลก จากจีน 2-1 เกม 20-22, 21-9 และ 21-9 ใช้เวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง 19 นาที
“วิว” ซึ่งเป็นแชมป์เก่า ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว ไปดวลกับ อายุต เชตตี้ ดาวรุ่งของอินเดีย มือ 25 โลก ในวันเสาร์ ที่ 11 เม.ย.นี้ ต่อไป