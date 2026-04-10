เปิดประวัติศาสตร์ไทยจัด "KATPRO" เวทีคิกบ็อกซิ่งอาชีพครั้งแรก เดินหน้าไทยสู่ศูนย์กลางคอมแบตสปอร์ตฮับ

ดร.สุปราณี คุปตาสา อดีตผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วย เรืออากาศตรีหญิง ทิรา บุญาณี กิตติกรณ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาคิกบ๊อกซิ่งแห่งประเทศไทย, มร.รอย เบเกอร์ ประธานสหพันธ์กีฬาคิกบ็อกซิ่งโลก, อาเบ็ค นาเมตอฟ ประธานสหพันธ์คิกบ็อกซิ่งอุซเบกิสถาน ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งรายการพิเศษ “KATPRO PROFESSIONAL KICKBOXING เวทีคิกบ็อกซิ่งอาชีพเต็มรูปแบบครั้งแรกในไทย ที่อาคารกีฬาเวศน์ 1 ศูนย์เยาวชกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยมีทัพนักกีฬาไทยและต่างชาติที่จะร่วมทำศึกครั้งนี้ ร่วมโชว์ตัวด้วย
เรืออากาศตรีหญิง ทิรา บุญาณี กิตติกรณ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาคิกป๊อกซิ่งแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การแข่งขัน "KATPRO PROFESSIONAL KICKBOXING" ครั้งนี้ มีนักกีฬาร่วมแข่งขันรวม 7 คู่ จากกว่า 10 ประเทศ อาทิ อุซเบกิสถาน, อาเซอร์ไบจาน, คาซัคสถาน, คีร์กีซสถาน, อิสราเอล, อิรัก, เอสโตเนีย และประเทศไทย ซึ่งล้วนผ่านการ คัดเลือกมาอย่างเข้มข้น
"การจัดการแข่งขันครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการคิกบ็อกซิ่งไทยในการยกระดับสู่เวทีอาชีพอย่างเต็ม รูปแบบ โดยมุ่งเน้นมาตรฐานระดับสากล ทั้งด้านการแข่งขัน ความปลอดภัย และการบริหารจัดการ เพื่อสร้างเวทีคุณภาพให้นักกีฬาไทยได้แสดงศักยภาพ และเปิดโอกาสให้ได้แข่งขันกับนักกีฬานานาชาติอย่างแท้จริง"
ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันยังสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาต่อสู้ระดับนานาชาติ และเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและความบันเทิง (Sports Entertainment) ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ด้าน ดร.สุปราณี คุปตาสา อดีตผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนผลักดันและสนับสนุนกีฬาคิกบ็อกซิ่งในประเทศไทย เผยว่า การแข่งขันนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน สหพันธ์กีฬาคิกบ็อกซิ่งโลก ซึ่งนี่ถือเป็นหมุดหมายในการส่งเสริมให้ต่างประเทศได้รู้และเข้าถึงประเทศไทยว่าเป็นดินแดนคอมแบทสปอร์ตที่แท้จริง ซึ่งนักกีฬาของเราส่วนใหญ่มาจากมวยไทย ก่อนจะต่อยอดไปเป็น เค-วัน
“เหนือสิ่งอื่นใดงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าปราศจากสปอนเซอร์ อาทิ โรงพยาบาลกรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสปอนเซอร์อีกมายมาย ซึ่งหมุดหมายของเราที่แท้จริง เราต้องการทำให้ทั่วโลกเห็นว่าเรามีคอมแบทสปอร์ตฮับ เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มาฝึกหรือแข่งขันในไทย นอกจากแข่งมวยไทยแล้ว ยังสามารถแข่งเค-วัน และอีกหลายๆกีฬา
สำหรับการแข่งขัน "KATPRO PROFESSIONAL KICKBOXING" จะมีขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2569 ณอาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งแมตซ์เดือดที่สร้างความ ตื่นเต้นและประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับแฟนกีฬาต่อสู้ชาวไทย