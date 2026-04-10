กรีฑาจัดรดน้ำดำหัวขอพร “บิว” นำเพื่อนนักวิ่งร่วมกิจกรรมสืบสานสงกรานต์ประเพณีไทย

แคมป์กรีฑาไทย จัดรดน้ำขอพร สืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2569 โดย “บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดคนดัง นำทัพเพื่อนๆนักวิ่ง เข้ารดน้ำดำหัว ขอพรจาก พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ พร้อมบรรดาผู้บริหารสมาคม ทีมโค้ช เมื่อ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา
สำหรับผู้บริหารและทีมโค้ชที่เข้าร่วม ประกอบด้วย พล.ต.ต. สุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายกอาวุโส และเลขาธิการ, พล.ต.ต. นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน อุปนายก, พล.อ.ต. อเนกพล มงคลเดช กรรมการ นายวิทวัส ตันติเวสส อุปนายกอาวุโส, นายพีระ จันทร กรรมการ และนายทะเบียน, และนายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร กรรมการ และเหรัญญิก โดยการจัดงานครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นสิริมงคล