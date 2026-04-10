“เอฟวัน” นำทัพจอมคิวบู๊สนุกเกอร์แรงกิ้งสนาม 2 ที่ขอนแก่น 19 เม.ย.นี้

รวมตัวสุดยอดสอยคิวสนั่นขอนแก่นในศึก “I-EA-T Thailand Ranking Circuit 2026” เอฟวัน เทพไชยา อุ่นหนู, กร นครปฐม และ นุ้ก สงขลา นำทัพความมันส์ พร้อมอัดฉีดรางวัล Maximum Break เฉียด 4 แสน ! มุ่งหวังกระตุ้นกระแสสนุกเกอร์ในจังหวัดขอนแก่น กลับมาคึกคักและยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นในฐานะเมืองกีฬา โดยการแข่งขันจะมีขึ้น 19-24 เมษายนนี้ ที่โรงแรมราชาวดี แอร์พอร์ต ขอนแก่น
นายยุทธนา โพธิวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันสนุกเกอร์ รายการ “I-EA-T Thailand Ranking Circuit 2026” สนาม 2 โดยมี นายนาวิน คำเวียง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมบิลเลียดแห่งประเทศไทย, พ.ต.อ. อติเมธ พลมุข ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองไหม จังหวัดขอนแก่น, นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, ดร. ณัฐิญา ตันทสุข นายกสมาคมท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น, นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมราชาวดี แอร์พอร์ต ขอนแก่น และ นายเชวงพจน์ ครองธานินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวที่ห้องนภาลัย โรงแรมราชาวดี แอร์พอร์ต จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 เม.ย.2569
นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมบิลเลียดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รายการครั้งนี้มีความมุ่งหวังที่จะให้วงการสนุกเกอร์ในโซนต่างจังหวัดมีกระแสกลับมาครึกครื้นยิ่งขึ้น โดยมีการเชิญยอดนักสอยคิวชื่อดังของประเทศเข้าร่วมชิงชัยคับคั่ง อาทิ "เอฟวัน" เทพไชยา อุ่นหนู เป็นไวล์การ์ดรับเชิญ, "กร นครปฐม" ภาสกร สุวรรณวัฒน์, "นุ้ก สงขลา" กฤษณัศ เลิศสัตยาทร, "หนู ดาวดึงห์" นพดล นภจร, "กิ๊ก พิษณุโลก" สันติภาพ อิ่มบุญสุ และดาวรุ่งแชมป์เยาวชนประเทศไทยปีล่าสุด "เป้ Bsat" ฤทธิชัย ฉิมพานัง
นอกจากนี้ยังมีรางวัล Century Break ละ 5,000 บาท โดย เสี่ยปอง 4x4 ร่วมกับ Asia cue ร่วมสนับสนุน และรางวัล Maximum Break 394,000 บาท โดย Asia cue, เสี่ยปอง 4x4, Niche Cue ร่วมสนับสนุน อีกทั้งถ้าใช้ไม้คิวของ Niche Cue นักกีฬารับเพิ่มอีก 100,000 บาท
"การจัดการแข่งขัน “I-EA-T Thailand Ranking Circuit 2026” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นในฐานะเมืองกีฬา (Sports City) และเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมกีฬาระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยอยากฝากเชิญชวนแฟนสนุกเกอร์ชาวไทยหากไม่สะดวกเดินทางไปชมที่สนามก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านทางเพจเฟซบุ๊ค สมาคมบิดเลียด สนุกเกอร์แห่งประเทศไทย และช่องยูทูป BsatTH ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 24 เมษายน 2569 ได้ครับ" "บิ๊กฮง" สุนทร จารุมนต์ กล่าว