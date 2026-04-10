เทนนิสสาวไทยลั่นปราบนิวซีแลนด์ หวังผลงานตามเป้าศึกชิงแชมป์โลก

ผลการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีมหญิง รายการ “2026 บิลลี จีน คิง คัพ บาย เกนบริดจ์” เอเชีย/โอเชียเนีย กลุ่ม 1 ที่เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อคืนวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมา ทีมนักหวดลูกสักหลาดสาวทีมชาติไทยทำผลงานเอาชนะทีมมองโกเลีย 3 คู่รวด ในรอบพบกันหมด แมทช์ที่ 3
เริ่มจากเดี่ยวมือสอง "แต้ว" ทรรศพร นาคหล่อ มือ 587 ของโลก เอาชนะ อานู-วีจิน กันเตอร์ ด้วยสกอร์ 6-1, 6-0 ต่อด้วยเดี่ยวมือหนึ่ง "อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช มือ 438 ของโลก เอาชนะ คองกอร์ซูล อัลดาร์คิชิก ด้วยสกอร์ 6-1, 6-0 และประเภทคู่ "เอิร์ธ" เพียงธาร ผลิพืช กับ "บัว" กมลวรรณ ยอดเพ็ชร เอาชนะ จาร์กัล อัลตันซาร์ไน กับ โอยุงเกเรล คาสบาตอร์ ด้วยสกอร์ 6-0, 6-0
จากผลดังกล่าว ทำให้ผลงานรวมของทีมไทยล่าสุดอยู่ที่ ชนะ 2 แมทช์ (ชนะอินเดีย 2-1 ชนะมองโกเลีย 3-0) และแพ้ 1 แมทช์ (แพ้เกาหลีใต้ 0-3) เป็นอันดับ 3 ของตารางคะแนน ส่วนอันดับ 1 ได้แก่ เกาหลีใต้ และอันดับ 2 อินโดนีเซีย โดยทั้ง 2 ทีมชนะ 3 แมทช์รวดเช่นกัน แต่เซตได้เสียเกาหลีใต้ดีกว่า
นายภุชงค์ เลาหศิริวงศ์ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้จัดการทีมไทย กล่าวว่า เมื่อดูจากสกอร์แล้ว แม้ทีมไทยชนะทีมมองโกเลียแบบขาดลอย แต่ทุกแต้มทุกเกม ทุกคนเล่นเต็มที่ วิ่งรับทุกลูก โดยเฉพาะ เพียงธาร ที่วิ่งรับลูกแล้วล้มจนได้รับบาดเจ็บที่แขนซ้าย ฉะนั้น ในแมทช์ที่ 4 ที่จะพบกับนิวซีแลนด์ จะให้เพียงธาร พักก่อน
"ถ้าทีมไทยเอาชนะนิวซีแลนด์ได้ จะการันตีได้ว่า ทีมไทยจะไม่ตกชั้นได้อยู่กลุ่ม 1 ของโซนเอเชีย/โอเชียเนียต่อไป ฉะนั้น ทุกคนจะพยายามสู้เต็มที่ แม้วันนี้เพียงธารเล่นคู่ไม่ได้ แต่นักกีฬาที่มีอยู่ก็เล่นคู่ได้ รวมทั้ง กมลวรรณ น้องใหม่ของทีมที่มีโอกาสได้ลงเล่น 2 แมทช์และไม่ตื่นเต้นแล้ว"
ทางด้าน "โค้ชเอ็กซ์" นายพชรพล คำสมาน กัปตันทีมไทย กล่าวว่า นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมอยู่เสมอ โดยเหลืออีก 2 แมทช์ สำหรับแมทช์ที่ 4 ไทยพบกับนิวซีแลนด์ ก็มีความมั่นใจว่าจะเอาชนะได้ แม้ไม่ใช่ทีมที่เบามาก เพราะสกอร์ในของนิวซีแลนด์เบียดกับทุกทีม ถ้าไทยชนะนิวซีแลนด์ได้ จะได้อยู่กลุ่ม 1 ต่อไป ส่วนแมทช์สุดท้าย ไทยจะพบกับอินโดนีเซีย ต้องรอดูผลในการพบกันของอินโดนีเซียกับเกาหลีใต้ก่อน
"น้อง ๆ ทุกคนเต็มที่เสมอ พร้อมสำหรับการแข่งขัน โดยได้มีการประชุมทีมกันทุกวัน ได้กำชับให้ทุกคนเล่นให้เต็มที่อยู่ในเกมของเรา และเตรียมพร้อมสำหรับ 2 แมทช์ที่เหลือ ส่วน เพียงธาร ไม่ได้เจ็บหนักมาก ถ้าได้พัก น่าจะดีขึ้น ตอนนี้ทุกคนพร้อมและมั่นใจครับ" โค้ชเอ็กซ์ กล่าวทิ้งท้าย
อนึ่ง ทีมชาติไทย จะพบกับ ทีมชาตินิวซีแลนด์ วันที่ 10 เม.ย. 2569 เวลา 16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยจะแข่งขันทั้งหมด 3 คู่ เริ่มจากประเภทเดี่ยวมือสอง ตามด้วยเดี่ยวมือหนึ่ง และปิดท้ายด้วยประเภทคู่.