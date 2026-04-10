ทัพไทย 176 ชีวิต พร้อมสู้ศึกเอเชียนบีชเกมส์ กกท.-สมาคมกีฬา ตั้งเป้า 15 ทอง

ไทยจัดเต็ม เตรียมส่งนักกีฬาทีมชาติ 176 ชีวิต ไปสู้ศึกมหกรรมกีฬาชายหาดเอเชีย เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ซึ่งกลับมาจัดชิงชัยอีกหนในรอบ 10 ปี วันที่ 22-30 เมษายน 2569 ที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เผย กกท. ร่วมกับสมาคมกีฬา วางเป้าหมาย 15 เหรียญทอง ชวนแฟนกีฬาร่วมกันเชียร์ทัพไทยให้คว้าชัยมาครอง
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า มหกรรมกีฬาชายหาดเอเชีย หรือ เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2569 ประเทศไทย พร้อมส่งนักกีฬาทีมชาติทั้งหมด 176 คน ไปเข้าร่วมการแข่งขันใน 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑาชายหาด, กีฬาทางน้ำ (ว่ายน้ำมาราธอน และโปโลน้ำ), บาสเกตบอล 3x3, แฮนด์บอลชายหาด, ฟุตบอลชายหาด, วอลเลย์บอลชายหาด, เรือมังกร, ปีนหน้าผา, มวยปล้ำชายหาด, ยูยิตสู, กาบัดดี้ชายหาด, เรือใบ (วินด์เซิร์ฟ และไคท์บอร์ด), ไตรกีฬา (ทวิกีฬา-ว่ายน้ำและวิ่ง) และ เทคบอล
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า สำหรับเป้าหมายของทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ กกท. และสมาคมกีฬา ประเมินร่วมกัน ตั้งเป้าคว้า 15 เหรียญทอง แบ่งเป็น สมาคมกีฬาเทคบอลฯ, สมาคมกีฬาเรือใบฯ และสมาคมกีฬากรีฑาฯ กีฬาละ 3 เหรียญทอง, สมาคมกีฬายูยิตสูฯ และสมาคมกีฬาเรือพายฯ กีฬาละ 2 เหรียญทอง และสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ และสมาคมกีฬากาบัดดี้ฯ กีฬาละ 1 เหรียญทอง ซึ่งที่ผ่านมา กกท. ให้การสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทย ในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ดำเนินการอย่างเข้มข้นด้วย เรียกได้ว่า ทัพไทยมีความพร้อมอย่างเต็มที่ เชื่อมั่นเราจะทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
“สำหรับความพร้อมของเจ้าภาพ ด้วยจำนวนนักกีฬาที่ไม่เยอะมาก ที่พักในการแข่งขัน นักกีฬาทุกชาติจะพักในโรงแรมขนาดใหญ่ที่เดียวกัน ซึ่งจะทำให้การเดินทางและการประสานงานมีความคล่องตัว นี่ถือเป็นอีกหนึ่งมหกรรมกีฬาที่น่าติดตามชมและน่าเชียร์สำหรับแฟน ๆ กีฬาชาวไทย ผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยกันมาก ๆ ซึ่งทัพไทยเองถือเป็นชาติระดับหัวแถวที่มักจะทำผลงานได้ดีในการแข่งขันรายการนี้ด้วย” ดร.ก้องศักด กล่าว
สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 เป็นการกลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งในรอบ 10 ปี โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2569 ที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน มีนักกีฬาจาก 45 ประเทศในทวีปเอเชีย กว่า 1,790 คน เข้าร่วมชิงชัยใน 14 ชนิดกีฬา ชิง 62 เหรียญทอง
ทั้งนี้ มหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 ถือเป็นครั้งล่าสุด ที่จัดขึ้นไปเมื่อปี 2016 ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ครั้งนั้น ทัพไทยคว้ามาได้ 36 เหรียญทอง 24 เหรียญเงิน 30 เหรียญทองแดง จบอันดับ 2 ของการแข่งขัน โดยเวียดนาม คว้าเจ้าเหรียญทอง ทำได้ 52 เหรียญทอง 44 เหรียญเงิน 43 เหรียญทองแดง ส่วนจีน ได้อันดับ 3 ทำได้ 12 เหรียญทอง 18 เหรียญเงิน 19 เหรียญทองแดง