"รอรีย์" เก็บ 3 เบอร์ดีติด 9 หลุมหลัง นำร่วมเดอะ มาสเตอร์ส

รอรีย์ แม็คอิลรอย แชมป์เก่า กับ แซม เบิร์นส ทำสกอร์คนละ 5 อันเดอร์พาร์ 67 ขึ้นนำร่วมศึกเมเจอร์ เดอะ มาสเตอร์ส หลังจบรอบแรก วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน
แม็คอิลรอย มือ 2 ของโลก หมายมั่นปั้นมือเป็นนักกอล์ฟคนที่ 4 สวม "กรีน แจ็คเก็ต" 2 สมัยติดต่อกัน กวาด 3 เบอร์ดีรวด ที่หลุม 13 พาร์ 5, 14 พาร์ 4 และ 15 พาร์ 5 จบวันทำไป 6 เบอร์ดี เสีย 1 โบกี
ปัจจุบันยังไม่มีนักกอล์ฟคนใดป้องกันแชมป์รายการนี้ นับตั้งแต่ จอร์แดน สปีธ อดีตมือ 1 โลกชาวอเมริกัน เมื่อปี 2016
ขณะที่ เบิร์นส ผู้นำ 54 หลุมศึกยูเอส โอเพน 2025 เก็บ 3 เบอร์ดี จาก 4 หลุม ช่วง 9 หลุมหลัง ขึ้นมาทาบ แม็คอิลรอย
แพทริค รีด แชมป์ปี 2018 ทำ 2 อีเกิลที่หลุม 2 และ 8 กับ 1 เบอร์ดี เสีย 2 โบกี สกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 69 อยู่อันดับ 3 ร่วมกับ เคิร์ต คิตายามา และ เจสัน เดย์ จาก ออสเตรเลีย
ด้าน พงศภัค เหล่าภักดี อเมเจอร์หนึ่งเดียวของไทย ทำสกอร์ 8 โอเวอร์พาร์ 80 รั้งอันดับ 82 ร่วม