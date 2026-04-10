ทัพไอซ์ฮอกกี้หนุ่มไทยลุยชิงแชมป์โลก ด.3 ตั้งเป้าเลื่อนชั้นขึ้น ด.2

ความเคลื่อนไหวของทีมฮอกกี้น้ำแข็งหนุ่มทีมชาติไทยชุดใหญ่ ได้เดินทางไปแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์โลก ดิวิชั่น 3 กลุ่มเอ (2026 IIHF Ice Hockey World Championship Division III Group A) ระหว่างวันที่ 13-19 เมษายน 2569 นำโดย ม.ล.กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะ, ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา เป็นผู้จัดการทีม, เทวินทร์ ชาติสุวรรณ เป็นผู้ฝึกสอน และ ประเวศ แก้วจีน เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
ส่วนนักกีฬา 20 คนมีดังนี้ มาซาโตะ คิตายาม่า, พันธุ์เดช คูหาแก้ว, ฮิเดกิ นากายาม่า, ธนะณัช กุลธัญญ์ธร, ชยพล จรัสกร, ธีร์ธาวัช ภัทรมาศสกุล, วรปรัชญ์ วัฒนพระยา, ปัณณ์ หงษ์สวัสดิ์, ธนชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล, อชิรวัฒน์ ทองอิน, แพทริก ฟอร์สเนอร์, อารยะ วัฒนปัญญากุล, ชยุตพล กูลรัตน์, สุวิจักขณ์ สุทธิกาญจน์, รักษ์ชัย สุขวิบูลย์, ชินภัทร อินทจักร์, กฤตภาส จรัสวุฒิปรีดา, นิโคลาส ชาร์ล แลมสัน, เบนจามิน เดวิด คลายเนสเช และ วิจักษณ์ นิยมวงศ์
ม.ล.กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เป็นแมตช์ที่สำคัญของทีมชาติไทยเพราะเราตั้งเป้าแล้วว่าจะต้องเลื่อนชั้นให้ได้ในปีนี้ ที่สำคัญปีนี้เรามี ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา เป็นผู้จัดการทีมพร้อมด้วยทีมงานสต๊าฟแบบฟูลทีมทั้งทีมแพทย์ กายภาพ ทำให้นักกีฬาเราไม่ต้องกังวล ส่วนคู่แข่งนั้นถือว่าสูสีกับไทย ไม่มีทีมไหนฝีมือห่างชั้นกัน แต่สำคัญที่สุดคือเกมแรกกับตุรกี เราต้องเอาชนะให้ได้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทีม
ด้าน ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา ผู้จัดการทีม ได้โพสต์เฟสบุ๊คว่า ขอส่งกำลังใจและคำอวยพรที่ดีที่สุดให้กับทีมฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทย ขอให้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการแข่งขันครั้งนี้ และเดินทางโดยสวัสดิภาพตลอดการเดินทาง ขอให้พวกเราทุกคนได้ยิ้มแย้มในวันออกเดินทาง และยิ้มกว้างกว่าเดิมในวันที่เรากลับบ้าน
สำหรับประเทศที่เข้าร่วมในดิวิชั่น 3 กลุ่มเอ มี ไทย, เติร์กเมนิสถาน, ตุรกี, แอฟริกาใต้, บอสเนีย และ เม็กซิโก โดยไทยลงสนามแมตช์แรกพบกับตุรกี ในวันที่ 13 เมษายน เวลา 18.00 น. จากนั้นแมตช์สองพบกับแอฟริกาใต้ ในวันที่ 14 เมษายน เวลา 01.00 น. ต่อมาแมตช์สามพบกับบอสเนีย ในวันที่ 16 เมษายน เวลา 18.00 น. เกมที่สี่พบกับเม็กซิโก ในวันที่ 17 เมษายน เวลา 18.00 น. และเกมสุดท้ายพบกับเติร์กเมนิสถาน ในวันที่ 19 เมษายน เวลา 21.30 น. ทีมแชมป์จะได้เลื่อนชั้นไปเล่นในดิวิชั่น 2 กลุ่มบี ในปีหน้า