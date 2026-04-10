2 สาวโปโลน้ำไทยปลอดภัยสงครามเตรียมเข้าชิงแชมป์อิสราเอลคัพ

สถานการณ์สงครามในพื้นที่ตะวันออกกลาง หลังกองทัพอิสราเอลเปิดฉากปฏิบัติการทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดถล่มเป้าหมายกว่า 100 จุดทั่วประเทศเลบานอนภายในเวลาเพียง 10 นาที ในเวลาเดียวกันของภาวะสงครามยังมี 2 นักกีฬาโปโลน้ำสาวทีมชาติไทยชุดแชมป์ซีเกมส์คือ "น้องแอม" ภัณฑิลา อาสายุทธ์ กับ "น้องแพรวา" รักษิณา เรืองทรัพย์ไพศาล ที่กำลังเล่นลีกอาชีพอยู่ที่สโมสรฮาโปแอลโยคเนียม (Hapoel Yoqneam) สโมสรโปโลน้ำชั้นนำของประเทศอิสราเอล ซึ่งมีชื่อเสียงจากการเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ รวมถึงรายการ Women Euro Cup และการแข่งขันในยุโรป โดยนักกีฬาทั้ง 2 คนยืนยันว่าปลอดภัยดี พื้นที่ที่อยู่ไม่ใช่พื้นที่สงคราม
ด้าน "โค้ชตึก" นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้สอบถามอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดเหตุสงคราม และยังได้เช็กข่าวกับทาง มักซิม คอร์ดอนสกี้ (Maxim Kordonskiy)โค้ชโปโลน้ำไทย ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง ตอนนี้เท่าที่ทราบคือนักกีฬาทั้ง 2 คนปลอดภัยดีไม่ได้อยู่ในพื้นที่อันตราย และทั้งคู่ก็ยืนยันว่าจะขออยู่เล่นต่อจนจบสัญญา ซึ่งสมาคมก็ต้องทำตามที่นักกีฬาต้องการ ไม่สามารถเรียกตัวกลับมาได้ เพราะนักกีฬามีสัญญากับสโมสรอยู่
นายธนาวิชญ์ ยังเผยต่อว่า แต่ในมุมสมาคมหากนักกีฬาต้องการที่จะกลับประเทศไทยในภาวะสงครามจริงๆ สมาคมก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ในการพานักกีฬากลับบ้านอย่างปลอดภัย พร้อมกันนี้ก็จะประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศอีกทาง ส่วนเรื่องสัญญาที่ตัวนักกีฬาได้ทำไว้นั้น หากกลับก่อนหมดสัญญาถ้ามีค่าปรับ ก็จะต้องมาดูกันอีกทีว่าสมาคมสามารถช่วยเหลืออะไรได้หรือไม่ ถ้าสมาคมช่วยได้ก็พร้อมจะช่วยบ้างในบางส่วน
ขณะที่ มักซิม คอร์ดอนสกี้ เปิดเผยว่า เด็กๆ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมากและเต็มไปด้วยความอบอุ่น เมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่เป็นเมืองเล็กๆ ที่ผู้คนดูแลและใส่ใจกันจริงๆ ผมอยู่ในกลุ่มแชตต่างๆ รวมถึง WhatsApp และเห็นด้วยตัวเองว่าทุกคนให้ความใส่ใจและดูแลพวกเขาอย่างดีมาก พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านที่สะดวกสบาย แต่ละคนมีห้องส่วนตัว และมีครัวกลาง เพื่อนร่วมทีมและชาวเมืองมักเชิญพวกเขาไปทานอาหารที่ร้านอาหาร คาเฟ่ หรือแม้กระทั่งไปที่บ้าน เพื่อใช้เวลาร่วมกัน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
มักซิม ยังเสริมอีกว่า พูดตามตรง อิสราเอลในความเป็นจริงนั้นไม่เหมือนกับภาพที่มักถูกนำเสนอในข่าวเลย สำหรับผม มันเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดและเมื่อวานนี้เอง ก็ได้มีข้อตกลงหยุดยิงเกิดขึ้นแล้ว ในด้านกีฬา ผมเชื่อว่าหลังจากการแข่งขันกลับมา ทีมมีโอกาสสูงมากที่จะคว้าแชมป์ สโมสรนี้เคยคว้าแชมป์มาแล้วประมาณ 10 ครั้ง และตอนนี้ก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงระดับการเล่นที่ยอดเยี่ยม และก่อนหยุดการแข่งขัน ทีมที่เด็กไทยสังกัดอยู่ 2 คน ชนะรอบรองชนะเลิศ และในเกมรอบชิงชนะเลิศนัดแรกก็ทำผลงานได้ดีมาก ตอนนี้พวกเขาเหลืออีกเพียง 1 เกมเพื่อคว้าแชมป์ Israeli Cup ซึ่งผมมั่นใจว่าพวกเขาจะทำได้สำเร็จ และนี่อาจเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่นักกีฬาจากประเทศไทยอาจได้เป็นแชมป์สโมสรยุโรปเป็นครั้งแรก
"เด็กๆ กำลังเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกัน ทำความเข้าใจกันมากขึ้น และเหมือนทุกทีม ก็มีทั้งช่วงที่เข้าใจกันดี และช่วงที่ต้องปรับจูนกันในกระบวนการฝึกซ้อม แต่ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่เราส่งพวกเขาไปเล่นในลีกยุโรป เพื่อให้พวกเขาได้ประสบการณ์ เรียนรู้การรับมือกับสถานการณ์ยากๆ และพัฒนาทั้งสภาพจิตใจและร่างกายให้แข็งแกร่งขึ้น เส้นทางนี้ไม่ง่าย แต่จำเป็นสำหรับอนาคตของกีฬาโปโลน้ำไทย และสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น ผมเชื่ออย่างแท้จริงว่านักกีฬาที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ เกิดขึ้นจากความพยายาม การต่อสู้ และการไม่ยอมแพ้" มักซิม กล่าว