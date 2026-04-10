มิติใหม่! “ลาลีกาไทย” จัดแคมเปญย้อนยุคเชื่อมแฟชั่น-ฟุตบอล

“ลาลีกาไทย” รวมพลย้อนวันวาน โหมโรงก่อนแมตช์เดย์ย้อนยุคในแคมเปญ “Retro Matchday” ผสมผสานฟุตบอลกับแฟชั่น พร้อมกราฟิกถ่ายทอดสดสไตล์วินเทจ 10-13 เมษายนนี้
“ลาลีกา ประเทศไทย” ได้จัดกิจกรรมรวมพลสื่อกีฬา อินฟลูเอนเซอร์ และพาร์ทเนอร์ ในอีเวนท์ “LALIGA Retro Matchday : The Eternal Classics” เพื่อโหมโรงก่อนแคมเปญ Retro Matchday หรือ “แมตช์เดย์ย้อนยุค” ของลาลีกา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10-13 เมษายน ในแมตช์เดย์ที่ 31 ของ LALIGA EA SPORTS และ แมตช์เดย์ที่ 35 ของ LALIGA Hypermotion พร้อมย้ำความสำคัญของตลาดฟุตบอลไทยในสายตาของลีกสเปน ลาลีกา ที่มีตัวแทนประจำประเทศไทย มาแล้วกว่า 7 ปี
โดยเมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา ณ สนาม Super Star Arena ลาดพร้าว 80 ลาลีกา นายอนรรฆ ณ บางช้าง ตัวแทน ลาลีกา ประเทศไทย ได้เชิญสื่อกีฬา เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ และพาร์ทเนอร์ มาร่วมทำกิจกรรมเตะฟุตบอลกระชับมิตร พบปะพูดคุยกัน และทานอาหารหลังเกมร่วมกัน นำโดย เจมส์ ลา ลีกา, เบน บาร์ซ่าเข้าเส้น by แฟนพันธุ์แท้บาร์ซ่า, ขวัญ ลามาเซีย, Real Madrid Thailand Fanclub, สมต่วยวัยรุ่นชุดขาว, ต้องซุย และตัวแทนจาก Thairath, T-Sports 7, ช่อง 7, Ari, Puma Thailand, หอการค้าสเปน-ไทย, สถานทูตสเปน รวมทั้งสิ้นกว่า 50 คน
นายอนรรฆ ณ บางช้าง ตัวแทน ลาลีกา ประเทศไทย กล่าวว่า “แคมเปญย้อนยุคนี้ถือเป็นมิติใหม่ของลาลีกาที่เชื่อมโยงโลกของแฟชั่นกับฟุตบอลเข้าด้วยกัน และเป็นการแสดงประวัติศาสตร์ และเอกลักษณ์ของแต่ละสโมสรออกมา ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ผ่านเสื้อฟุตบอลสไตล์ย้อนยุค ซึ่งเป็นที่นิยมในระดับหนึ่งในบรรดาแฟนฟุตบอลชาวไทยด้วย”
สำหรับแคมเปญ “แมตช์เดย์ย้อนยุค” ถือเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญใหญ่ของลีกอย่าง 42 Legacies, 42 Way of Winning ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของลีกที่จะรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสโมสร พร้อมกับการพัฒนาประสบการณ์การเข้าถึงลีกสำหรับแฟน ๆ ภายใต้ไอเดีย “A Living Legacy” (ตำนานที่ยืนยาว) เพื่อเชื่อมโยงอดีตและปัจจุบัน โดยนำค่านิยมและเอกลักษณ์ของสโมสรในอดีตมาปรับใช้ให้เข้ากับยุคปัจจุบัน
ในแคมเปญ Retro Matchday ทีมในลีกจะใส่เสื้อดีไซน์พิเศษ สไตล์ย้อนยุค โดยใช้แรงบันดาลใจจากยุคสมัยหรือดีไซน์เสื้อในอดีต รวมไปถึงเสื้อของผู้ตัดสินในแมตช์เดย์นั้น และลูกฟุตบอลที่จะใช้แข่งด้วย
แคมเปญนี้ถือเป็นการรวมฟุตบอลกับโลกของแฟชั่นเข้ามาในแคมเปญเดียวกัน โดยเสื้อแข่งของแมตช์เดย์นี้ ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน Madrid Fashion Week ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นอีเวนท์สำคัญในวงการแฟชั่นด้วย
นอกจากเสื้อแข่งและลูกฟุตบอลแล้ว ลาลีกา จะเปิดตัวกราฟฟิกสไตล์ย้อนยุคในช่วงการถ่ายทอดสดทุกเกมในแมตช์เดย์ย้อนยุคที่จะถึงนี้ และจะมีกิจกรรมเสริมอื่น ๆ สำหรับแฟนบอลในช่วงแคมเปญนี้ เช่นการร่วมงานกับพิพิธภัณฑ์ฟุตบอลอย่าง LEGENDS, The Home of Football และคอนเทนต์ในโซเชียล มีเดีย เป็นต้น
สำหรับใครที่สนใจ สามารถติดตามชมกิจกรรม และคอนเทนต์ต่างๆ ของ Retro Matchday ได้ที่ช่องทางโซเชียลของลาลีกา และชมการถ่ายทอดสดแมตช์เดย์ที่ 31 ของ LALIGA EA SPORTS และ แมตช์เดย์ที่ 35 ของ LALIGA Hypermotion ได้ที่ บีอิน สปอร์ตส์ และทรูวิชั่นส์ นาว ตั้งแต่วันที่ 10-13 เมษายนนี้
