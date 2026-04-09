อยากเจอก็จัดให้! “ซุปเปอร์เล็ก” นัดดวลเดือด “อับดุลลา” ใน The Inner Circle ศุกร์ที่ 15 พ.ค.

“ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ได้คิวหวนกู้ฟอร์มเก่งในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) พบกับ “อับดุลลา ดายาคาเอฟ” มวยหมัดดุจากรัสเซีย” ในรายการ The Inner Circle ที่จะระเบิดความมันขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 15 พ.ค. นี้ ถ่ายทอดสดเฉพาะสมาชิกทาง Live.ONEFC.com ตั้งแต่เวลา 18.30 น.-20.30 น.
ย้อนกลับไปคู่นี้เคยมีประเด็นร้อนแรงบนโลกโซเชียล หลังจากที่ อับดุลลา เคยออกปากท้าชน ซุปเปอร์เล็ก ไว้อย่างดุเดือด จนในที่สุดทั้งคู่ก็ได้โคจรมาพบกันบนสังเวียนจริงเสียที
การปะทะกันครั้งนี้มีความหมายอย่างยิ่ง เพราะต่างฝ่ายต่างต้องการกู้ชื่อกลับมาให้ได้ หลังจากพลาดท่าพ่ายในกติกามวยไทยมาด้วยกันทั้งคู่ในไฟต์ล่าสุด โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าชัยเพื่อสร้างโอกาสไปท้าชิงบัลลังก์รุ่นนี้ที่มี “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” ราชันคนปัจจุบันนั่งครองอยู่
“ซุปเปอร์เล็ก” ในอดีตเคยได้เข็มขัด ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต มาครองจากการชนะน็อกยกแรกแชมป์เก่า “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” ในศึก ONE 168 เมื่อเดือน ก.ย. 67 แต่ 6 เดือนต่อมาในศึก ONE 172 เขากลับพลาดท่าทำเข็มขัดหลุดบนตาชั่ง พร้อมกับถูกรุ่นน้องร่างโย่ง “นาบิล อานาน” แก้มือเอาชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันท์
ไฟต์ล่าสุดในศึก ONE 173 เมื่อเดือน พ.ย. 68 “ซุปเปอร์เล็ก” โยกมาโชว์ฝีมือในกติกาคิกบ็อกซิง รุ่นแบนตัมเวต ครั้งแรก แต่ยังคืนฟอร์มเทพไม่สำเร็จ พ่ายคะแนนเอกฉันท์ “ยูกิ โยซะ” โดยไฟต์นี้ “ซุปเปอร์เล็ก” จะสลับมาโชว์ฝีมือมวยไทยอีกครั้ง และหวังดับห้าว “อับดุลลา” ให้ได้ เพื่อทำฟอร์มกลับไปทวงเข็มขัดพร้อมกู้ศรัทธาจากแฟนมวยทั่วโลกคืนมา
ด้าน “อับดุลลา” ดาวบู๊เจ้าของสัญญา ONE ฉบับที่ 23 จากเวที ONE ลุมพินี ไฟต์ล่าสุดในศึก ONE Fight Night 39 เมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา ต้องยุติสถิติชนะไม่ครบยกติดต่อกันอยู่ที่ 4 ไฟต์ หลังถูก “แรมโบ้เล็ก” อัดน็อกยก 2 ไปแบบสุดช็อก
กลับมาครั้งนี้นักชกเจ้าของสถิติชนะ 8 จาก 10 ไฟต์บนสังเวียนของ ONE พร้อมเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อฝ่าด่านหินอย่าง “ซุปเปอร์เล็ก” ให้ได้ ซึ่งจะกลายบันไดก้าวสำคัญสู่ไฟต์รีแมตช์ล้างตากับ “แรมโบ้เล็ก” ผู้เป็นเจ้าของเข็มขัดของรุ่นนี้ต่อไป