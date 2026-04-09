“อริยพล - จิณห์นิภา” ครองถ้วยพระราชทาน เทนนิสเยาวชนประเทศไทย ครั้งที่ 64

สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ประจำปี 2569 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2569 เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย
ก่อนเข้าสู่พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ นางสาววณิฐารัตน์ บุญศุภนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตลอดจนแขกผู้เกียรติ นักกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ยืนสงบนิ่ง เพื่อถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
จากนั้น นายสุชัย ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น นายสุชัย ได้อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในส่วนผลการแข่งขัน ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบชิงชนะเลิศ อริยพล หลีกุล มือวาง 1 จากสงขลา เอาชนะ พศิน สินฉลอง มือวาง 8 จาก กทม. 2-0 เซต 7-5, 6-3 อริยพล ได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประเภทเยาวชนชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบชิงชนะเลิศ แดนไทย ตาก้อง จากปทุมธานี กับ นราธิป เรืองศรี จากปทุมธานี เอาชนะ วีรวิชญ์ กำพุฒ จาก กทม. กับ วรเมธ บุญพึ่ง จากสุรินทร์ 2-1 เซต 7-5, 1-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8 ฉะนั้น แดนไทย กับ นราธิป จึงได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทางด้านประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบชิงชนะเลิศ จิณห์นิภา ตราชูวณิช มือวาง 4 จากเพชรบุรี เอาชนะ ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ มือวาง 2 จาก กทม. 2-1 เซต 2-6, 6-2 และ 6-3 จิณห์นิภา ได้ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประเภทเยาวชนหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบชิงชนะเลิศ พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ จากนครปฐม กับ พิมพ์ลภัส ลิม จาก กทม. เอาชนะ ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ จาก กทม. กับ ปารมี ทัดแก้ว จากยะลา 2-0 เซต 7-6(2), 6-0 ส่งผลให้ พรนภัส กับ พิมพ์ลภัส ได้ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขณะที่ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายเดี่ยว โอลีเวอร์ เบนเซน เบิร์กฮาวท์ (ชลบุรี) ชนะ ปรัตถกร ภาชีรัตน์ (พระนครศรีอยุธยา) 6-4, 6-4 ส่วนหญิงเดี่ยว วิมุตติญา พงษ์หนู (กทม.) ชนะ ภัคจิรา หอเลิศสกุล (กทม.) 6-3, 2-6 และ 7-5
ชายคู่ อธิวัฒน์ บุญชู (กทม.)-โอลีเวอร์ เบนเซน เบิร์กฮาวท์ (ชลบุรี) ชนะ ปริญญ์ ศิริธนะพล (ขอนแก่น)-ปกเกล้า รุ่งเรืองชัยเจริญ (อุดรธานี) 6-3, 6-2 และหญิงคู่ ภัคจิรา หอเลิศสกุล (กทม.)-วิมุตติญา พงษ์หนู (กทม.) ชนะ ลอเร็ตต้า ลี เอบาร์แฮมซั่น (นนทบุรี)-ไฮบาฬะ พฤกษะวัน (ปทุมธานี) 6-0, 3-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8