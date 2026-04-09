BWF ฝ่าวิกฤติลูกแบดขาดตลาด ประกาศทดลองขนไก่สังเคราะห์

องค์กรแบดมินตัน ประกาศรับรองการใช้ลูกขนไก่สังเคราะห์ ตามทัวร์นาเมนต์ที่คัดเลือกไว้ แก้ปัญหาขนเป็ดและห่านขาดตลาด
ไข้หวัดนก, ความนิยมกีฬาแบดมินตัน และการกลับมาบริโภคเนื้อหมู ที่ประเทศจีน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตรายใหญ่ ส่งผลให้ลูกขนไก่แบบดั้งเดิมราคาสูงขึ้น
ตามความรับผิดชอบ สหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ (BWF) ประกาศจะทดลองใช้ ลูกขนไก่สังเคราะห์ ในการแข่งขันระดับเกรด 3 และระดับเยาวชน อันเป็นขั้นตอนหนึ่งของการรีวิวเพื่อนำมาใช้แข่งขันระดับสูง (เวิลด์ ทัวร์)
"บีดับเบิลยูเอฟ" ออกแถลงการณ์ "การทดสอบจะรวมถึงการรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพจากผู้ผลิต, ความเห็นของผู้เล่น, เจ้าหน้าที่เทคนิก และผู้จัดการแข่งขัน"
ลูกขนไก่แบบดั้งเดิม ผลิตจากขนเป็ดหรือห่าน 16 เส้น โดยเลือกส่วนปีกข้างเดียวกัน เพื่อวิถีของลูกและการหมุนที่เหมาะสม เนื่องจากขนเป็ดหรือห่านจากปีกคนละข้าง จะมีส่วนโค้งที่แตกต่างกัน
จีน เป็นแหล่งผลิตลูกขนไก่ชั้นนำของโลก แต่ผลผลิตจากสัตว์ปีกลดลงตลอดไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก และประชาชนเปลี่ยนมาบริโภคหมูอีกครั้ง นับตั้งแต่เกิดโรคอหิวาแอฟริกันระบาดในหมู เมื่อปี 2018
นอกจากนี้ความนิยมกีฬาแบดมินตัน ที่ประเทศจีน เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการสูงขึ้นเช่นกัน