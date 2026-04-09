"โอเคซี" ซิวอันดับ 1 NBA "โฮล์มเกรน" กด 30 แต้มขยี้คลิปเปอร์ส

โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ กลายเป็นทีมสถิติดีสุดของศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) หลังเอาชนะ แอลเอ คลิปเปอร์ส ขาดลอย 128-110 ที่สนามคริปโต ดอท คอม อารีนา วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน ตามเวลาไทย
เกมนี้ เชต โฮล์มเกรน เหมา 30 แต้ม 14 รีบาวน์ด เช กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ ช่วยอีก 20 แต้ม 11 รีบาวน์ด และ เจเลน วิลเลียมส์ ส่อง 18 แต้ม ส่งผลให้ ธันเดอร์ (ชนะ 64 แพ้ 16) ได้เล่นเกมเหย้ามากกว่า ตามระบบการแข่งขันแบบ 4 ใน 7 เกม กระทั่งจบเพลย์ออฟ และยังการันตีทีมวางอันดับ 1 สายตะวันตก 3 ซีซันติดต่อกัน
ขณะที่ คลิปเปอร์ส (ชนะ 41 แพ้ 39) ได้ คาไว เลียวนาร์ด ซัด 20 แต้ม บรูก โลเปซ เซ็นเตอร์ บวกเพิ่ม 16 แต้ม ต้องการชัยชนะ 2 เกมสุดท้าย เพื่อยืดสถิติแฟรนไชส์ โดยชนะมากกว่าแพ้ 15 ซีซันรวด
นอกจากนี้ คลิปเปอร์ส ยังมีเกมสำคัญ พบ ปอร์ตแลนด์ เทรล เบลเซอร์ส วันเสาร์นี้ (11 เม.ย.) ตามเวลาไทย เพื่อชิงอันดับ 8 ของสายตะวันตก โดยผู้แพ้จะหล่นอันดับ 9 และต้องเล่นเพลย์-อิน 2 เกม เพื่อเข้าเพลย์ออฟ