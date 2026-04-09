ไทยเจ้าภาพคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 นักกีฬากว่า 720 คน 32 ชาติร่วมประชัน

ไทยรับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์โลก “2nd Thailand Kickboxing World Cup” (ไทยแลนด์ คิกบ๊อกซิ่ง เวิลด์คัพ ครั้งที่ 2) จัดโดย สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย และสหพันธ์คิกบ็อกซิ่งนานาชาติ หรือ วาโก้ (WAKO) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ล่าสุดเปิดฉากการชิงชัยสุดยิ่งใหญ่ มีนักชกจากทั่วโลกกว่า 32 ประเทศ เป็นจำนวน 720 คน พร้อมผู้ติดตามและเจ้าหน้าที่ มากกว่า 1,200 ชีวิต พาเหรดเข้าร่วมประชันกำปั้นสุดมัน
การแข่งขันคิกบ็อกซิ่ง ชิงแชมป์โลก รายการ “2nd Thailand Kickboxing World Cup” (ไทยแลนด์ คิกบ๊อกซิ่ง เวิลด์คัพ ครั้งที่ 2) ที่ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมี Mr. Roy Baker มิสเตอร์ รอย เบเกอร์ ประธานสหพันธ์กีฬาคิกบ็อกซิ่งโลก (WAKO วาโก้) และ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน
ในงานยังได้รับเกียรติจาก นางสาวพนิดา แก้วมาก รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร, นายไผ่ ลิกค์ นายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย, พลเอก สุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย, พลโท พัฒนชัย พัฒนเจริญ หัวหน้าสำนักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารสูงสุด, เรืออากาศตรีหญิง ทิรา บุญาณี กิตติกรณ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาคิกบ๊อกซิ่งแห่งประเทศไทย พร้อมคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 32 ประเทศทั่วโลก รวมกว่า 1,200 คน เข้าร่วมในพิธี
สำหรับการแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งระดับนานาชาติ “2nd Thailand Kickboxing World Cup” (ไทยแลนด์ คิกบ๊อกซิ่ง เวิลด์คัพ ครั้งที่ 2) จัดโดย สมาคมกีฬาคิกบ๊อกซิ่งแห่งประเทศไทย และสหพันธ์คิกบ๊อกซิ่งนานาชาติ หรือ วาโก้ (WAKO) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมจัดการแข่งขัน
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากสหพันธ์กีฬาคิกบ็อกซิ่งโลก World Association of Kickboxing Organizations หรือ WAKO วาโก้ ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการสำคัญระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศในด้านการจัดการแข่งขันกีฬาและการบริหารจัดการในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“มั่นใจว่าการแข่งขันคิกบ็อกซิ่ง ไทยแลนด์ คิกบ๊อกซิ่ง เวิลด์คัพ ครั้งที่ 2 จะช่วยยกระดับชื่อเสียงของกีฬาคิกบ็อกซิ่งไทยในเวทีนานาชาติ ควบคู่กับการพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชนสู่ความเป็นเลิศและระดับโลกในอนาคต อีกทั้งยังมีบทบาทในการสร้างกระแสความนิยมของกีฬาคิกบ็อกซิ่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผ่านการเผยแพร่ภาพการแข่งขันช่องทางสื่อต่างๆ ไปสู่ผู้ชมทั่วโลก ซึ่งจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของ “กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว” ในอนาคต พร้อมกันนี้การจัดการแข่งขันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงกิจกรรมกีฬาระดับโลกเข้ากับวัฒนธรรมประเพณีไทย อันจะช่วยสร้างความประทับใจและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวซ้ำในอนาคต ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศอย่างยั่งยืน
ด้านนายไผ่ ลิกค์ นายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากสหพันธ์กีฬาคิกบ็อกซิ่งโลก World Association of Kickboxing Organizations หรือ WAKO ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นปีที่ 2 เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการกีฬาคิกบ็อกซิ่งไทย และสร้างความภาคภูมิใจให้กับสมาคมฯ เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งไทย ทั้งในด้านศักยภาพ มาตรฐานฝีมือ และความพร้อมในการแข่งขันในระดับนานาชาติ ควบคู่กับกระแสความนิยมของกีฬาคิกบ็อกซิ่งที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานของสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยในการยกระดับกีฬาสู่มาตรฐานสากล
”การแข่งขันครั้งนี้ สมาคมฯ ได้บูรณาการความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไท กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร โดยมีนักกีฬาเข้าแข่งขันกว่า 32 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขัน เป็นจำนวน 720 คน พร้อมผู้ติดตามและเจ้าหน้าที่ มากกว่า 1,200 คน ครอบคลุมทั้งประเภทชายและหญิง ตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงระดับอาวุโส โดยการแข่งขันจะดำเนินการภายใต้กติกาและมาตรฐานการตัดสินของสหพันธ์กีฬาคิกบ็อกซิ่งสากล (WAKO) เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ การแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–11 เมษายน ที่ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย–ญี่ปุ่น) และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย“
