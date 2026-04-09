ว่ายน้ำพังสถิติ 11 รายการประเทศไทย หวังปั้นเด็กรุ่นอายุ 13 ปีมุ่งสู่ยูธ อลป.2030

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 (Speedo Thailand Age Group Swimming Championships 2026) ที่สระว่ายน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก เมื่อวันที่ 8 เมษายน เป็นวันสุดท้ายของการชิงชัย โดยในปีนี้มีการทำลายสถิติประเทศไทยมากถึง 11 รายการ
เริ่มจากผีเสื้อ 50 เมตร หญิง รุ่นอายุ 16-18 ปี ณัฏฐณิชา โลหะจารุ เวลา 27.21 วินาที, กบ 200 เมตร หญิง รุ่นอายุ 14–15 ปี พิมพ์ชนก ชินวีระพันธุ์ เวลา 2:31.65 นาที, กบ 100 เมตร หญิง ภูริชญา จันยะมิตรี เวลา 1:10.18 นาที, กบ 100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 12–13 ปี วชิรญาณ์ ทะละวงศ์ เวลา 1:11.98 นาที, กรรเชียง 100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 12-13 ปี นภัค ไสยาวงศ์ เวลา 1:04.88 นาที, ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 14-15 ปี ชญานิศวร์ ศิรพงศ์รักษ์ เวลา 1:01.50 นาที
ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 12-13 ปี ชัญญา พานเฟือง เวลา 1:03.06 นาที, ฟรีสไตล์ 50 เมตรชาย พงศ์ปณต ไตรทาน เวลา 22.74 วินาที, กรรเชียง 50 เมตรหญิง รุ่นอายุ 12-13 ปี นภัค ไสยาวงศ์ 29.74 วินาที, กบ 50 เมตรหญิง รุ่นอายุ 12-13 ปี วชิรญาณ์ ทะละวงศ์ เวลา 33.42 วินาที และ ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร หญิง รุ่นอายุ 16-18 ปี ฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์ เวลา 17:01.95 นาที
ส่วนสโมสรยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่ ชมรมว่ายน้ำสิงห์ ขณะที่นักกีฬายอดเยี่ยมชายเป็น พงศ์ปณต ไตรทาน และ นักกีฬายอดเยี่ยมหญิงเป็น ภูริชญา จันยะมิตรี
หลังจบการแข่งขัน "โค้ชตึก" นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปีนี้มีนักกีฬาที่สามารถทำลายสถิติประเทศไทยมากถึง 11 รายการ และยังมีทำลายสถิติฟรีสไตล์ 50 ม.ชายในรอบ 17 ปี ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วย แต่จุดที่น่าสนใจคือครั้งนี้เด็กรุ่นอายุ 12-13 ปี มีสถิติที่ดีมาก ทำให้สมาคมเลือกที่จะมุ่งเป้าหลักไปที่เด็กกลุ่มนี้เป็นหลักเพื่อเตรียมยูธโอลิมปิก 2030 ก็หวังว่าประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพ
นายธนาวิชญ์ ยังเผยต่อว่า สมาคมมีแผนที่จะเรียกโค้ชแต่ละทีมเข้ามาพูดคุยหาแนวทางที่จะรักษาเด็กๆกลุ่มนี้ไว้รวมถึงการพัฒนาต่อยอดไปอีก โดยมีแผนของสมาคมคือการจะจ้างโค้ชชาวญี่ปุ่นมาฝึกซ้อมให้นักกีฬากลุ่มนี้โดยเฉพาะ แต่ตอนนี้ก็ต้องมาดูว่านักกีฬาเด็กพร้อมที่จะมาฝึกกับโค้ชของสมาคมหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาหลายๆสโมสรก็ฝึกนักกีฬาเองซึ่งก็ดีอยู่แล้ว ก็เลยต้องมาคุยกัน