“โค้ชอ๊อด” ให้ “เฝิงคุน” คุมเข้มปั้น “เซราห์” ภายใน 10 เดือนเห็นผลแน่

หลังจากทัพวอลเลย์บอลสาวไทยได้รายงานตัวเข้าแคมป์ทีมชาติไทยเมื่อวันที่ 8 เมษายน ล่าสุดวันที่ 9 เมษายน ได้ลงซ้อมเป็นครั้งแรก โดยทำการแยกซ้อมในแต่ละตำแหน่ง ซึ่งตำแหน่งมือเซตเป็น “เฝิงคุน” ที่คุมซ้อม
“โค้ชอ๊อด” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เปิดเผยว่า ได้ให้ภรรยาเฝิงคุน ดูแลการซ้อมของตัวเซต ซึ่ง 1 ในนั้นก็มี เซราห์ แอนโคมห์ มือเซตวัย 17 ปี ลูกครึ่งไทย-กาน่า ลงฝึกซ้อมด้วย ก่อนหน้านี้ช่วงซีเกมส์ เซราห์ ก็เคยเข้ามาฝึกซ้อมแล้ว และก็ทำตามโปรแกรมได้ดี เป็นเด็กที่พยายามเรียนรู้และตั้งใจมาก ตอนนี้ก็เรียกมาอีกครั้งเพื่อให้เขาได้ฝึกซ้อมต่อเนื่อง ก็คิดว่าปีนี้จะเติบโตและพัฒนาได้อีก เพราะมีรุ่นพี่ทั้ง ชมพู่ หรือ นุกนิก เป็นแบบอย่างและให้คำแนะนำกับน้อง
“นอกจากนี้ยังต้องขอขอบคุณโค้ชของน้องเซราห์ และ ผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนให้น้องมาเข้าแคมป์ทีมชาติอย่างเต็มที่ แล้วยิ่งตอนนี้น้องเซราห์ก็ไม่ได้ไปไหน ก็จะทำให้มีเวลาฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่ในเวลา 10 เดือนต่อจากนี้”
“หน่วยก้านเขาก็ดี มีความแข็งแรง เทคนิคทักษะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ต้องให้โอกาสเรื่องของเกม เพราะเขายังอ่อนต่อเกมแข่งขัน ก็จะต้องทดสอบในเกมเทสเรื่อยๆ หรือแมตช์อินวิเตชั่นก็อยากให้เขาลองดู”