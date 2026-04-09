“วิว” พลิกเกมแซงชนะหนุ่มญี่ปุ่น 2-1 ทะลุ 8 คนสุดท้ายขนไก่เอเชีย 2026

"วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 1 ของโลกและแชมป์เก่า พลิกสถานการณ์จากที่พายไปก่อนในเกมแรก กลับมาเอาชนะ ยูชิ ทานากะ มือ 19 ของโลก จากญี่ปุ่น 2-1 เกม 8-21, 21-18, 21-5 ทะลุเข้าสู่รอบ 8 คนสุดท้าย แบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่จีน ได้สำเร็จ
รอบต่อไป “วิว” จะเข้าไปพบ เวง ฮงหยาง มือ 17 ของโลก จากจีน ที่เอาชนะ เอช.เอส ปรานอย มือ 35 ของโลก จาก อินเดีย มา 2-0 เกม 21-12, 21-19 โดยจะแข่งขันกันในวันศุกร์ ที่ 10 เม.ย.นี้
ด้านหญิงเดี่ยว รอบ 16 คน “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 8 ของโลก พลาดท่าตกรอบหลังพ่ายให้กับ โนโซมิ โอกูฮาระ มือ 15 ของโลก จากญี่ปุ่น 1-2 เกม 18-21, 21-19, 14-21 ทำให้ต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบ 16 คนสุดท้าย
ส่วนประเภทคู่ผสม "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ "เฟม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือ 3 ของโลก ยังคงโชว์ฟอร์มสมราคา! เอาชนะ ยูอิชิ ชิโมกามิ กับ ซายากะ โฮโบระ จากญี่ปุ่น ไปได้อย่างสุดมันส์ 2-0 เกม 21-9 และ 21-16 ตีตั๋วสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ไปพบกับ เกา ซินวา กับ เฉิน ฟางฮุ้ย คู่มือ 7 ของโลก จากเจ้าภาพจีน