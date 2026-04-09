กรมพลศึกษาเตรียมจัดกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน “ช้างศึกน้อยเกมส์”

นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย พลตำรวจตรี กัญชล อินทราราม รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2569 “ช้างศึกน้อยเกมส์ ” โดยมี พลตำรวจตรี วุฒิพงษ์ เย็นจิตร ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 และนายสุธน วิชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมด้วยที่ห้องประชุมชัยจินดา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มอบหมายให้กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 รับเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รักการออกกำลังกาย เล่นกีฬา ฝึกการมีน้ำใจนักกีฬา เพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ดี ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2569 ที่สนามกีฬาราชนิเวศน์กรีฑาสถาน กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2569 “ช้างศึกน้อยเกมส์ ” มีการชิงชัย 7 ชนิดกีฬาสากล คือ กรีฑา, แชร์บอล, เซปักตะกร้อ, เปตอง, ฟุตบอล 7 คน, วอลเลย์บอล, สแต็คและกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 รุ่นอายุ คือ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี, รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นไม่เกิน 14 ปี โดยมีนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ 1,400 คน จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 222 โรงเรียน ทั้ง 4 ภาค ทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันภายใต้คำขวัญ “ใต้ฟ้าเดียวกัน สุขสันต์เริงร่า เกมส์กีฬาแห่งความสามัคคีสี่ภาค”
พล.ต.ต.กัญชลฯ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นการเปิดโอกาสให้ครู และนักเรียน ได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย การละเล่น รวมถึง การนำกิจกรรมนันทนาการไปใช้ ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว ในหมู่คณะ รวมถึงจะมีกีฬาแนะนำเพิ่มเติมเข้ามาในครั้งนี้ 1 ชนิด ได้แก่ “ต้นกล้า กีฬาแกร่ง (Kid's Athletics)” เพื่อให้นักกีฬา และเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้รับรู้ถึงรูปแบบการเล่นและการแข่งขันกีฬาใหม่ๆ ซึ่งในอนาคตก็หวังที่จะมีการต่อยอดการแข่งขัน ด้วยการเพิ่มชนิดกีฬาในการชิงชัยอีกด้วย
“ความพิเศษที่เพิ่มเติมเข้ามาของการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ คือกิจกรรมนันทนาการที่ให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้ทำกิจกรรมร่วมกันก่อนวันแข่งขัน เพื่อทำความรู้จักซึ่งกันและกันสร้างมิตรภาพไมตรี สร้างความสามัคคี กลมเกลียว ไม่เพียงแต่จะมาชิงชัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และในส่วนของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ก็จะร่วมจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายให้แก่นักเรียน เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทั่วไปทุกคน ให้ได้ทราบถึงความพร้อมของร่างกายเป็นแนวทางในการดูแลตัวเอง เพื่อสร้างความพร้อมของร่างกายในการแข่งขันในครั้งต่อไปด้วย”
อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดการแข่งขันครั้งนี้ นอกจากจะส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังความรัก ความสามัคคี และน้ำใจนักกีฬา เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักการดูแลสุขภาพ รวมทั้งร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และการละเล่นพื้นบ้าน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
พล.ต.ต.กัญชลฯ กล่าวว่า กีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2554 ซึ่งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้ร่วมมือกับกรมพลศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้มีโอกาสแข่งขันกีฬาร่วมกัน จนถึงปีนี้ได้จัดการแข่งขันขึ้นเป็น ครั้งที่ 12 แล้ว การแข่งขันครั้งนี้จะช่วยเป็นการสร้างวินัยให้กับเด็กเรียนรู้จักแพ้ ชนะและการให้อภัย รวมทั้ง การแข่งขันครั้งนี้อาจจะมีแมวมองมาดูนักกีฬาที่พอจะมีแวว เพื่อดึงตัวไปพัฒนาต่อยอดเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไป ในอนาคตได้ด้วย