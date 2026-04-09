“โค้ชเช” นำทัพจอมเตะไทยลุยศึกเยาวชนโลกที่อุซเบฯ พร้อมตั้งเป้าคว้า 1 ทองกลับบ้าน

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 เมษายน 2569 "โค้ชเช" ชัชชัย เช หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย พร้อมด้วย คณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเทควันโดเยาวชนทีมชาติไทย ออกเดินทางสู่ประเทศอุซเบกิสถาน เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลก 2026 (Tashkent 2026 World Taekwondo Junior Championships) ณ เมืองทาชเคนต์ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-17 เมษายนนี้
“โค้ชเช” เผยว่า ครั้งที่แล้วทัพเทควันโดเยาวชนไทย คว้ามาได้ 1 เหรียญทองแดง ครั้งนี้สมาคมตั้งเป้าไว้ที่ 1 เหรียญทองก่อน ส่วนเรื่องกติกาใหม่ไม่เป็นห่วง เพราะเด็กทุกคนได้ลองลงแข่งมาแล้ว แต่จะเป็นห่วงเรื่องนักกีฬาหลายคนเป็นเด็กใหม่ยังไม่เคยผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติมาก่อน จึงเป็นกังวลเรืาองนี้มากกว่า
สำหรับทีมเทควันโดไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 12 คน ชาย 6 คน หญิง 6 คน ประกอบด้วย กัญจน์บุษกร พิชัยสงคราม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม, ธนภัทร นิธิศบวรภัค รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 51 กิโลกรัม, พศวัต ไทยอุดม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม, ณัฐกิตติ์ มะลิวรรณ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กิโลกรัม, อนันตสิน กาเจริญ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กิโลกรัม, ตรุณ ซิงห์เกิล รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 78 กิโลกรัม, นภัสนันท์ ไชยธนสุทธิ์ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42 กิโลกรัม, เพชรฎาภรณ์ พัฒน์นันทหิรัญ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 44 กิโลกรัม, พรปภัทร สว่างศรี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม, ลักษณ์นารา ชื่นสกุลทิพย์ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 กิโลกรัม, ณัทธมนกาญจน์ ทามะนิตย์ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม, เสฏฐีญาดา ปรุงทอง รุ่นน้ำหนัก 68 กิโลกรัม ขึ้นไป