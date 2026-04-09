ARV นำทัพ พา 2 บริษัทในกลุ่ม ROVULA และ SKYLLER SOLUTIONS ชูธงนวัตกรรมไทยบุกเวทีระดับโลก OTC Asia 2026 โชว์ศักยภาพเทคโนโลยีในกลุ่มงานสำรวจทั้งใต้น้ำและทางอากาศ พลิกโฉมอุตสาหกรรม เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยี Inspection
บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) พร้อมด้วยบริษัทในกลุ่ม บริษัท โรวูล่า (ประเทศไทย) จำกัด (ROVULA) และ บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (SKYLLER SOLUTIONS) เดินหน้าตอกย้ำศักยภาพนวัตกรรม ไทยบนเวทีระดับสากล ด้วยการเข้าร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีในงาน Offshore Technology Conference Asia (OTC Asia)2026 ณ Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) ประเทศมาเลเซีย
การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ARV และบริษัทในกลุ่มได้ร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีภายใต้บูธของ Elsa Energy Sdn. Bhd. พันธมิตรและตัวแทนจัดจำหน่ายระดับท้องถิ่น (Business Partner and Local Distributor) ในประเทศมาเลเซีย โดยมีไฮไลต์สำคัญคือการนำเสนอยานยนต์สำรวจใต้น้ำอัตโนมัติ (AUV) อย่าง XPLORER จากฝีมือการพัฒนาของ ROVULA และ เทคโนโลยี Inspection ทางอากาศ โดย SKYLLER SOLUTIONS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบ มาเพื่อรับมือกับความท้าทายในงาน Inspection ของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซโดยเฉพาะ
เจาะลึกสมรรถนะ XPLORER: "Game Changer" แห่งโลกใต้ทะเล
คุณภัคชนม์ หุ่นสุวรรณ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โรวูล่า (ประเทศไทย) จำกัดได้ร่วมเผยความสำเร็จหลังจากบริษัท สามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวเข้า ไปเจาะตลาดในประเทศมาเลเซียได้เป็นผลสำเร็จตั้งแต่ปี 2568 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการเดินหน้า ขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับโซลูชันให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
● สมรรถนะและดีไซน์ทางวิศวกรรม: น้ำหนัก 850 กิโลกรัม ขับเคลื่อนด้วยระบบ 8 ใบพัด สามารถดำดิ่ง ปฏิบัติงานได้ลึกถึง 300 เมตร
● ระบบปฏิบัติการอัตโนมัติ (Autonomous): ทำงานด้วย "สมองกล" ขั้นสูงที่สามารถขับเคลื่อนแบบไร้สายเคเบิล (Tetherless) ได้
● ตอบโจทย์ความคุ้มค่า (Cost-effective): สามารถควบคุมการทำงานผ่านเรือสนับสนุนสมรรถนะทั่วไป (DP1) ได้ ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานของโครงการได้อย่างมหาศาล
“จุดเด่นที่ทำให้ XPLORER พลิกโฉมวิธีการทำงานแบบเดิม คือความสามารถในการช่วยลดต้นทุนการปฏิบัติงาน เนื่องจากสามารถทำงานร่วมกับเรือสนับสนุนสเปกที่เล็กลงในระดับ DP1 ได้ จากเดิมที่การสำรวจใต้ทะเลทั่วไป จำเป็นต้องใช้หุ่นยนต์แบบมีสาย (ROV) ควบคู่กับเรือขนาดใหญ่ระดับ DP2 ซึ่งมีค่าเช่ารายวันที่สูงมากและเป็นต้นทุน หลักของโครงการ” คุณภัคชนม์ หุ่นสุวรรณ์ ให้ความเห็นเพิ่มเติม
นอกจาก ROVULA แล้ว ยังมี SKYLLER SOLUTIONS อีกหนึ่งในกลุ่มบริษัท ARV นำเสนอเทคโนโลยี Inspection ทางอากาศ เพื่อยกระดับการตรวจสอบและการจัดการข้อมูลสู่ความแม่นยำขั้นสูง ช่วยให้เจ้าของสินทรัพย์ สามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว แม่นยำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความสมบูรณ์ของสินทรัพย์ในระดับอุตสาหกรรม ประกอบด้วย:
• Drone Inspection Solutions: การตรวจสอบพื้นที่อันตรายและเข้าถึงยากด้วยโดรน
• Gas Emission Monitoring: การตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซผ่านโดรน เซ็นเซอร์ และดาวเทียม
• Skyller Platform: แพลตฟอร์มสำหรับการตรวจสอบสินทรัพย์ (Asset Inspection)ที่ช่วยรวบรวมและจัดการข้อมูลที่ได้จากหน้างาน พร้อมวิเคราะห์ผลด้วย AI เพื่อแปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึก (actionable insights) และแสดงผล
นอกเหนือจากการนำเสนอนวัตกรรมแล้ว อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือเวทีสัมมนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค ซึ่ง คุณมิลินท์ จีวาภัสร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ได้รับเกียรติร่วมเป็นหนึ่งใน ผู้ทรงคุณวุฒิเสวนาบนเวทีในหัวข้อ "Autonomous Horizons: Harnessing Digital Innovation for Offshore Operations and Monitoring" ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำระดับโลก อาทิ Microsoft, TotalEnergies และ GE Vernova โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน นอกชายฝั่ง ทั้งในมิติของการตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการติดตามสถานะสินทรัพย์ เพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งาน และลดความเสี่ยงในการทำงาน
คุณมิลินท์ จีวาภัสร์ กล่าวว่า “การนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้งาน ไม่ใช่การนำเครื่องจักรมาแทนที่มนุษย์ แต่คือการดึง คนออกมาจากพื้นที่เสี่ยง เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางทะเลนั้นคาดเดาได้ยาก เทคโนโลยีที่ทรงประสิทธิภาพ จะต้องทำงานภายใต้ข้อจำกัดและแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมจนคุ้มค่าต่อการลงทุนเพื่อลดต้นทุนอย่างแท้จริง เช่นงานตรวจสอบแนวท่อที่เป็นงานประจำ เราสามารถมอบหมายให้ระบบอัตโนมัติอย่าง XPLORER ดูแล เพื่อให้บุคลากรนำเวลาและข้อมูลที่ได้ ไปทุ่มเทให้กับการวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่มีความสำคัญมากกว่า”
“อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Xplorer ประสบความสำเร็จก็คือการมีพันธมิตร (Partner) ที่แข็งแกร่งและเปิดโอกาสให้มีการนำเทคโนโลยีไปใช้ปฏิบัติงานในสถานที่จริง ซึ่งถือเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง” คุณมิลินท์ กล่าวทิ้งท้าย
การเข้าร่วมงาน Offshore Technology Conference Asia (OTC Asia) 2026 ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนความ มุ่งมั่นของ ARV และบริษัทในกลุ่มในการขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (Autonomy) เพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมพลังงานนอกชายฝั่งของภูมิภาค พร้อมมุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ด้านความปลอดภัย การยกระดับประสิทธิภาพ และความยั่งยืน ผ่านการผนึกกำลังกับพันธมิตรทุกภาคส่วน