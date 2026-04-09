"ชมรมว่ายน้ำสิงห์" ร้อนแรงทะลุจุดเดือด ฉลาม-เงือกรวมพลังโกย 40 เหรียญทองปิดสระชิงแชมป์ประเทศไทยปี 2569 คว้ารางวัลสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 1 สมัยที่ 5

"ชมรมว่ายน้ำสิงห์" ร้อนแรงทะลุจุดเดือด เหล่าฉลาม-เงือกรวมพลังโกย 40 เหรียญทองปิดสระชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2569 อย่างยิ่งใหญ่คว้ารางวัลสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 1 สมัยที่ 5 ไปครองจาก 6 ปีหลังสุด นับตั้งแต่ปี 2021 ขณะที่ “พี่แกมม่า” ภูริชญา จันยะมิตรี ฮีโร่สาวทุบสถิติ 1.10.18 นาที สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ เป็นผู้หญิงที่ว่ายกบ 100 เมตรเร็วที่สุดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 (Speedo Thailand Age Group Swimming Championships 2026) ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3-8 เมษายน 2569 ปิดฉากไปด้วยรอยยิ้ม และความสำเร็จของน้องๆเหล่าฉลามเงือกจากชมรมว่ายน้ำสิงห์อีกครั้ง โดยการแข่งขันในครั้งนี้ชมรมว่ายน้ำสิงห์ช่วยกันสร้างผลงานยอดเยี่ยมโกยความสำเร็จพาทีมก้าวขึ้นสู่ทำเนียบแชมป์ด้วยผลงานรวม 40 เหรียญทอง 21 เหรียญเงิน และ 28 เหรียญทองแดง ทำได้ 2,686 คะแนน คว้ารางวัลสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 1 ได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นสมัยที่ 5 พร้อมสร้างสถิติทำลายสถิติประเทศไทย 5 รายการ และ ทำลายสถิติการแข่งขันอีก 14 รายการ ซึ่งในปีนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย มากถึง 1,113 คน จาก5 ประเทศรวมทั้งหมด 185 สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขัน
โดยผลงานสุดยอดเยี่ยมในศึกครั้งนี้ นักกีฬาชมรมว่ายน้ำสิงห์ ยังเดินหน้ากวาดรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 1 ได้ถึง 3 คน นำโดย “พี่แกมม่า” ภูริชญา จันยะมิตรี ในรุ่นทั่วไปสามารถคว้าเหรียญทอง ว่ายกบ 100 เมตรพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยด้วยเวลา 1.10.18 นาที สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ ก้าวขึ้นเป็นผู้หญิงที่ว่ายกบ 100 เมตรเร็วที่สุดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (1 เหรียญทอง, 2 เหรียญทองแดง)
ขณะที่ในรุ่นอายุ 16-18 ปี “น้องแก้ม” ฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์ ไม่น้อยหน้าทำลายสถิติประเทศไทยในท่าฟรีสไตล์ 1,500 เมตร ( 1 เหรียญทอง, 2 เหรียญเงิน) เช่นเดียวกับรุ่นอายุ 14-15 ปี “น้องจุ๊บจิ๊บ” ชญานิศวร์ ศิรพงศ์รักษ์ ทำลายสถิติประเทศไทยผีเสื้อ 100 เมตร (3 เหรียญทอง, 2 เหรียญเงิน, 1 เหรียญทองแดง)
นอกจากนี้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 2 ชมรมว่ายน้ำสิงห์ยังสามารถคว้าได้อีก 2 คน จาก “น้องจีเดียร์” กิตติภูมิ พรไพศาลวิจิตร และ “น้องเพลง” นภัค ไสยาวงศ์ ที่สามารถทำลายสถิติประเทศไทยรุ่นอายุ 12-13 ปี ในท่ากรรเชียง 50 เมตร และ กรรเชียง 100 เมตรได้สำเร็จ
รวมไปถึงรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 3 ชมรมว่ายน้ำสิงห์คว้าได้อีก 4 คน จาก “พี่หนุน” ต้นน้ำ กันตีมูล, “น้องออม” วริศรา นพทอง , “น้องมีอา” มีอา มิลลาร์ และ “น้องน๊อดดี้” ศุภกร ใจกล้า เรียกได้ว่ารวมพลังกันทุกรุ่นอายุสร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างท่วมท้นและต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่ปี 2021 ชมรมว่ายน้ำสิงห์สามารถคว้ารางวัลสโมสรยอดเยี่ยมไปได้ทั้งหมด 5 ปี จาก 6 ปีหลังสุด
อย่างไรก็ตามโปรแกรมต่อไปหลังจบศึกว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ทางชมรมว่ายน้ำสิงห์มีภารกิจเตรียมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันและพร้อมสร้างผลงานยอดเยี่ยมอีกครั้งในรายการ 21st Singapore National Swimming C'ships 2026 (21st SNSC 2026) ณ สระว่ายน้ำ OCBC Aquatics Center สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในช่วงระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2569