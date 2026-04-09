“เลสเตอร์“ อุทธรณ์โทษไม่ผ่าน โดนตัด 6 แต้มตามเดิม ร่วงโซนตกชั้นสู่ลีกวัน

เลสเตอร์ ซิตี้ อุทธรณ์โทษไม่ผ่าน ถูกตัด 6 คะแนนตามเดิม ร่วงโซนตกชั้น จ่อกลับลีกวัน
ทีม "จิ้งจอกสีน้ำเงิน" หรือ “จิ้งจอกสยาม” ที่มีเจ้าของเป็นกลุ่มทันจากไทย ถูกตรวจพบว่าละเมิดกฎ Profitability and Sustainability (P&S) หรือ กำไรและความยั่งยืน ของ English Football League (EFL) หรือ ลีกฟุตบอลอังกฤษ ประจำฤดูกาล 2023/24 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์
คณะกรรมการพบว่าสโมสรละเมิดเกณฑ์ P&S ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเงิน 20.8 ล้านปอนด์ ในช่วงระยะเวลาการประเมิน 3 ปีที่สิ้นสุดในฤดูกาล 2023-24
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังพบว่า เลสเตอร์ ซิตี้ ละเมิดกฎของ พรีเมียร์ ลีก ในการไม่ส่งบัญชีประจำปีให้แก่ลีกเมื่อได้รับการร้องขออีกด้วย
การกระทำนี้ ทำให้พวกเขาถูกลงดาบตัด 6 แต้มแม้จะยอมรับการตัดสิน แต่สุดท้ายเลสเตอร์ตัดสินใจยื่นอุทธรณ์
อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นผล ทำให้เลสเตอร์ถูกตัด 6 แต้มตามเดิม ทำให้จากที่มี 47 ลดเหลือ 41 คะแนน หล่นจากอันดับ 19 ลงมาอยู่อันดับ 22 หรืออันดับ 3 นับจากท้าย ของเดอะ แชมเปี้ยนชิพ สุ่มเสี่ยงที่จะตกชั้นไปอยู่ลีกวัน