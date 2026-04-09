พิสูจน์พลังแข้งชบาแก้วจูเนียร์

วันที่ 12 เมษายน ศกนี้ถึงแม้สังคมไทยจะก้าวสู่เทศกาลสงกรานต์และถือว่าเป็นวันแห่งความสุขสนุกสนานภายใต้วิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจตกสะเก็ดก็ตาม
แต่หากส่องไปที่วงการลูกหนังไทยพบว่ามีหนึ่งเกมระดับนานาชาติที่น่าลุ้นและน่าสนใจยิ่ง
ที่กล่าวเยี่ยงนี้เพราะในวันดังกล่าว ทัพชบาแก้วสายเลือดใหม่ หรือนักเตะแม่เนื้อนิ่ม U 20 จะลงสนามพิสูจน์พลังแข้งกับสาว“พลังโสม” เกาหลีใต้ ในรอบ 8ทีมศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026
การพิสูจน์ศักดากับสาว “แดนโสม” เพื่อลุ้นการซิวตั๋วกรุยทางสู่เวทีระดับโลก หรือรายการชิงแชมป์โลกที่รออยู่ข้างหน้า ถือว่าเป็นเกมชี้ชะตาเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่านักเตะแม่เนื้อนิ่มวัยหรือสาววัยละอ่อนจากสยามเมืองยิ้มพอจะไปโลดแล่นในสมรภูมิระดับโลกได้หรือไม่
สำหรับผลงานการลงสนามของทัพสาวไทยในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพกลุ่ม A พบว่าในรอบแรกลงสนามชนะ2 แพ้ 1 จบที่ 2 ของกลุ่ม
ดังนั้นการดวลกับเกาหลีใต้เพื่อตัดเชือกเข้ารอบรองเพื่อเป็น 4 ทีมสุดท้ายในการได้ตั๋วไปบอลโลกจึงเป็นหนึ่งในโอกาสที่นักเตะจะได้แสดงศักยภาพให้คอบอลหรือผู้เล่นคนที่ 12 ทั่วทิศร่วมลุ้น
วันนี้เมื่อโอกาสอันสำคัญมาถึงก็หวังว่า สมาคมลูกหนังที่ซึ่งมี“มาดามแป้ง“ นวลพรรณ ล่ำซำ เป็นจอมทัพ และเป็นผู้ซึ่งเคยพาทัพสาวไทยไปสู่เวทีลูกหนังโลกแล้วถึงมา 2 สมัยคงจะผนึกกับทีมงานสต๊าฟโค้ชภายใต้การนำทัพของขุนศึกหรือกุนซือใหญ่อย่าง ”โค้ชหนึ่ง“ดร.หนึ่งฤทัย สระทองเวียนคงต้องทำการบ้านกันอย่างหนัก
การลงสนามตัดเชือกในรอบ 8 ทีมสุดท้ายวันที่ 12 เมษายน จึงเป็นหนึ่งในเกมที่สาวไทยสายเลือดใหม่ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของทัพชบาแก้วชุดใหญ่ในอนาคต นอกจากจะเป็นการลุ้นเพื่อกรุยทางไปรอบสุดท้ายในศึกชิงแชมป์โลกแลัว
อีกหนึ่งมิติที่น่าสนใจเกมในวันที่12 เมษายน นี้นอกจากบรรดานักเตะจะแย่งตั๋วไปบอลโลกแล้ว พลังสาวไทยและผู้เกี่ยวข้องก็ยังจะผนึกพลังร่วมด้วยการเผยแพร่เกียรติภูมิของชาติสู่สังคมกีฬาโลกโดยที่รัฐไม่ต้องเสียงบค่า Pr สักแดงเดียว
และเหนืออื่นใดถ้าสาวไทยทำได้นอกจากจะลบรอยแผลใจให้ทัพชบาแก้วรุ่นพี่เคยที่พลาดจากการไปสู้ศึกชิงแชมป์โลกที่ออสเตรเลียมาแล้ว
ชบาแก้วสายเลือดใหม่ก็ยังจะสร้างความสุขให้คนไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ภายใต้การสาดน้ำกันให้อย่างชุ่มฉ่ำควบคู่กันไปด้วย
อนึ่ง ผลงานทัพสาวพลังโสมใต้ในศึกชิงแชมป์โลก U 20 เคยได้แชมป์เอเชีย 2 สมัยปี 2004 และ2013 และเคยเข้ารอบสุดท้ายชิวแชมป์โลก 7 ครั้ง
ขณะที่ชบาแก้วจูเนียร์ไม่เคยผ่านรอบคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายแม้แต่ครั้งเดียวแต่เคยร่วมทำศึกในฐานะเจ้าภาพในปี 2004 หรือ 22 ปี มาแล้ว
รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร