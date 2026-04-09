เทนนิสสาวไทยสุดต้าน พ่ายเกาหลีใต้ 0-3 ศึกบิลลีจีนคิงคัพ

การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีมหญิง รายการ “2026 บิลลี จีน คิง คัพ บาย เกนบริดจ์” เอเชีย/โอเชียเนีย กลุ่ม 1 ที่นิวเดลี ประเทศอินเดีย วันที่สอง ซึ่งจบลงเมื่อคืนวันที่ 8 เม.ย. 2569 ทีมนักเทนนิสสาวไทย ลงแข่งรอบพบกันหมด แมทช์ที่สอง พบกับทีมเกาหลีใต้
คู่แรก ประเภทเดี่ยวมือสอง "ออมสิน" อัญชิสา ฉันทะ มือ 442 ของโลก ต้องปราชัยให้กับ แบค ดายอน มือ 342 ของโลก 0-2 เซต 3-6 และ 4-6
ต่อมาในประเภทเดี่ยวมือหนึ่ง "อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช มือ 438 ของโลก พบกับ พัค โซฮยอน มือ 277 ของโลก ซึ่งนักหวดเกาหลีใต้งัดฟอร์มหวดที่เหนียวแน่นกว่าเก็บชัยชนะได้ 2-0 เซต สกอร์ 6-4 และ 6-1
จากนั้นในประเภทคู่ ทีมไทยส่ง "แต้ว" ทรรศพร นาคหล่อ คู่กับ "บัว" กมลวรรณ ยอดเพ็ชร ลงสนามพบกับ แบค ดายอน กับ อี อึนฮเย ซึ่งเป็นคู่เกาหลีใต้ที่สามารถเอาชนะไป 2-0 เซต 6-4 และ 7-6 ไทเบรก 7-4
สรุปแมทช์นี้ทีมไทย พ่าย เกาหลีใต้ 0-3 คู่ โดยในวันที่ 9 เม.ย. 2569 ทีมไทยมีโปแกรมลงแข่งรอบพบกันหมด แมทช์ที่สาม พบทีม มองโกเลีย
นายภุชงค์ เลาหศิริวงศ์ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้จัดการทีมไทย กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าการเจอเกาหลีใต้ทีมนี้ เล่นกันค่อนข้างเหนียวมาก ทีมไทยพยายามหาจังหวะในการคุมเกม และ สู้กันเต็มที่ แต่เกาหลีก็ยังไม่พลาด ขอชื่นชมนักกีฬาเล่นเต็มที่ โดยเฉพาะในประเภทคู่ทีมไทยตัดสินใจส่งน้องเล็ก กมลวรรณ ยอดเพ็ชร ลงสนาม ซึ่งก็ถือว่าสอบผ่าน แม้แรกๆจะตื่นเต้นเล็กน้อยแต่ก็ยังกลับมาอยู่ในฟอร์มได้ ส่วนแมทช์ต่อไปก็เจอ มองโกเลีย ที่แม้จะแพ้มาแล้ว 2 แมทช์ แต่เราก็ยังประมาทไม่ได้ ทุกคนก็พร้อมสู้เต็มที่
"โค้ชเอ็กซ์" นายพชรพล คำสมาน กัปตันทีมไทย กล่าวว่า เกาหลีใต้เป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว และรอบนี้เขามีความเหนียวแน่นมาก น้องๆพยายามสู้และมีหลายจังหวะที่เราได้เปรียบ แต่เพราะคู่แข่งเขาเองก็เต็มที่เช่นกัน ส่วนการเจอทีมมองโกเลีย ในแมทช์ที่สามนี้ เราก็หวังจะกลับมาคว้าชัยชนะอีกครั้ง เพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสในการอยู่ระดับต้นๆของกลุ่ม เพราะยังมี อินโดนีเซีย และ นิวซีแลนด์ เป็นคู่แข่งเหลืออยู่ ซึ่งทีมไทยก็มีโอกาสชนะได้เช่นกัน