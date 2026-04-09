แมนฯซิตี้เยือนถิ่นเชลซี ต้องชนะเพื่อลุ้นแชมป์ต่อ Monomax ถ่ายทอดสดครบทุกคู่

ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ กลับมาระเบิดความมันแบบต่อเนื่อง 4 วันเต็ม ระหว่างวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2569 จนถึง วันอังคารที่ 14 เมษายน 2569 พร้อมเกมเดือดของทีมลุ้นแชมป์และดาร์บี้ศักดิ์ศรีที่อาจเปลี่ยนหน้าตารางคะแนนได้ในพริบตาเดียว ถ่ายทอดสดครบทุกคู่ทาง Monomax และบางคู่รับชมได้ทาง ช่อง MONO29
วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2569 เปิดฉากตั้งแต่ เวลา 02.00 น. (คืนวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569) Monomax ถ่ายทอดสด เวสต์แฮม ยูไนเต็ด พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส เกมของทีมกลางตารางที่ยังต้องการแต้มต่อเนื่อง ต่อด้วยเวลา 18.30 น. อาร์เซนอล ดวล บอร์นมัธ โดยปืนใหญ่ในฐานะจ่าฝูงต้องการสามแต้มเพื่อรักษาระยะห่างบนหัวตาราง จากนั้น เวลา 21.00 น. ลงสนามพร้อมกันสองคู่ เบรนท์ฟอร์ด พบ เอฟเวอร์ตัน เกมหนีโซนอันตรายที่แต้มมีค่ามหาศาล โดยคู่นี้ถ่ายทอดสดทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 และ เบิร์นลีย์ รับมือ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน ศึกต่างสไตล์ที่มีผลต่อครึ่งบนตาราง ก่อนปิดคืนวันเสาร์ในเวลา 23.30 น. ด้วยเกมใหญ่ ลิเวอร์พูล ปะทะ ฟูแลม ซึ่งเจ้าถิ่นต้องชนะเพื่อเกาะตำแหน่งบนตาราง
ขยับสู่วันอาทิตย์ 12 เมษายน 2569 เวลา 20.00 น. Monomax ถ่ายทอดสดครบทั้งสามสนามพร้อมกัน เริ่มที่ คริสตัล พาเลซ ปะทะ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ต่อด้วย น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ แอสตัน วิลลา เกมสำคัญของโซนครึ่งบน และ ซันเดอร์แลนด์ เจอ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ก่อนปิดช่วงค่ำ เวลา 22.30 น.ถ่ายทอดสดทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 กับบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ เชลซี ปะทะ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เกมของทีมกลุ่มหัวตารางที่อาจชี้ชะตาต่อการลุ้นแชมป์และการจัดอันดับช่วงโค้งสุดท้ายโดยตรง
ปิดท้ายเช้ามืดวันอังคาร 14 เมษายน เวลา 02.00 น. (คืนวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2569) Monomax ยิงสดศึกดาร์บี้ศักดิ์ศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด ที่ความเข้มข้นเกินคำบรรยาย พร้อมเดิมพันแต้มสำคัญช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาล
