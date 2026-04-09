“เซราห์” ตกใจแฟนคลับไม่เห็นด้วยที่ “โค้ชอ๊อด” เรียกเข้าแคมป์ทีมชาติไทย

ใจดีกับน้องหน่อย! "เซราห์" ตกใจแฟนคลับไม่เห็นด้วยที่มีชื่อแคมป์ทีมชาติ แต่โชคดีที่พี่ชาย นภาเดช พินิจดี ให้กำลังใจ และตั้งใจจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในแคมป์ทีมชาติให้ได้มากที่สุด
เซราห์ แอนโคมห์ มือเซตวัย 17 ปี ลูกครึ่งไทย-กาน่า สังกัดโรงเรียนสุรนารีวิทยา สูง 180 ซม.โดดเด่นในฐานะมือเซตและบีหลัง พาทีมคว้า MVP รายการแชมป์กีฬา 7HD 2025 เป็นน้องสาวของ นภาเดช พินิจดี (Abraham Ankomah) จอมโหดของทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย ซึ่ง "โค้ชอ๊อด" เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ได้เรียกตัว เซราห์ แอนโคมห์ เข้าแคมป์ทีมชาติ ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของบรรดาแฟนคลับและเกรียนคีย์บอร์ด
เซราห์ แอนโคมห์ ได้กล่าวว่า "หนูดีใจมากๆที่ได้เข้ามาอีกครั้งหนึ่ง เพราะก่อนหน้านี้ได้เข้ามาตอนซีเกมส์ ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี และดีใจที่โค้ชเลือกหนู แม้ว่าหนูจะไม่ได้เล่นลีก หนูเล่นแค่แมตช์โรงเรียน แต่ก็ดีใจที่โค้ชเห็นศักยภาพของหนู การเข้าแคมป์ทีมชาติครั้งนี้ก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และจะทำให้เต็มที่ที่สุด จุดเด่นของหนูคือการที่หนูตัวสูงและหน้าบล็อกก็ทำได้"
แล้ว เซราห์ แอนโคมห์ ยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า "หนูก็เพิ่งอายุ 17 ได้ 3 เดือน หนูก็ยังอยากสนุกกับตรงนี้ ไม่อยากจะคิดมากขนาดนั้น ตอนแรกที่หนูเห็นคอมเม้นว่ามีคนที่ไม่เห็นด้วยเยอะมากว่าแบบทำไมหนูถึงได้เข้ามา หนูก็มีแอบคิดบ้าง แต่หนูก็คุยกับพี่ คุยกับครอบครัวว่าให้โฟกัสที่ตัวเองก็พอ ในเมื่อโค้ชเลือกแล้วก็ทำให้เต็มที่ เพราะในมุมมองหนูคือมีหลายอย่างที่อยากทำไม่ใช่แค่การเล่นวอลเลย์บอล"