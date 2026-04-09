"โค้ชอ๊อด" หารือ 2 ทีมดังในไทยลีกจัดแมตช์อุ่นเครื่องร่วมทีมชาติ

ความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ที่ตอนนี้กำลังเตรียมทีมในการเปิดซีซั่นใหม่ 2026 ภายใต้การนำของ "โค้ชอ๊อด" เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอน ที่ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาจำนวน 30 คน เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติเพื่อเตรียมทีมลงแข่งขัน VNL 2026 กับ ซีวีลีก
ล่าสุด "โค้ชอ๊อด" ได้เรียกนักกีฬาเข้ารายงานตัว นำโดย "ออมสิน" ศศิภาพร จันทรวิสูต, ณัฏฐณิชา ใจแสน, กัลยรัตน์ คำวงษ์, จิดาภา นาหัวหนอง, กัญญารัตน์ ขุนเมือง พร้อมด้วยดาวดังไทยลีกอย่าง "น้องหยก" นันท์นภัส มูลจะคำ, "ออมทรัพย์" ปพัชญา พลทำ และ ดาวรุ่งน่าจับตาคือ เซราห์ แอนโคมห์ มือเซตวัย 17 ปี ลูกครึ่งไทย-กาน่า เป็นต้น ส่วนกลุ่มที่เล่นอยู่ต่างประเทศคนอื่นๆยังไม่เดินทางมา
เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร กล่าวว่า หลังจากเสร็จภารกิจกับสโมสร วันนี้เป็นวันแรกที่นักกีฬาเข้าแคมป์กับทีมชาติ เป็นไปตามกรอบเวลาที่เรากำหนดไว้ ส่วนลีกต่างประเทศก็จะทะยอยกลับมาหลังจบภารกิจกับสโมสรเช่นกัน ซึ่งก็จะมี ออมสิน (ศศิภาพร จันทวิสูตร) ที่กลับมาก่อนแล้วเป็นคนแรกของลีกต่างประเทศ โดยในช่วงแรกของการเก็บตัวทีมชาติจะเป็นการทดสอบเพื่อเตรียมร่างกายนักกีฬา เพื่อดูสภาพความพร้อมของนักกีฬาแต่ละคน ซึ่งจะใช้เวลา 3-4 วัน เพื่อดูภาพรวม หลังจากนั้นจะมีการเกมทดสอบกัน
"หลังจากปล่อยนักกีฬาพักผ่อนช่วงสงกรานต์ นักกีฬาทุกคนจะกลับมาเข้าแคมป์อีกครั้งในวันที่ 15 เมษายน ก่อนจะซ้อมต่อยาวไป ในช่วงระหว่างนี้ยังมีนักกีฬาบางคนที่ยังต้องเล่นให้กับสโมสร ทั้ง สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค. และนครราชสีมา คิวมินซี วีซี ซึ่งจะมีความร่วมมือกันด้วย โดยได้คุยกับโค้ชทั้ง 2 ทีมว่าจะมีการลงเกมอุ่นเครื่องร่วมกันอย่างน้อย 2-3 ครั้ง ก่อนจะถึงวันที่ 26 เมษายน" เกียรติพงษ์ กล่าว