ฟุตซอลไทย เฉือน เวียดนาม 4-2 คว้าแชมป์กลุ่มเอ ศึกชิงแชมป์อาเซียน 2026

ทีมฟุตซอลไทย อันดับ 11 ของโลก เบียดเอาชนะ เวียดนาม อันดับ 20 ของโลก ไป 4-2 ในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดที่สาม ที่ยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569
ก่อนเกมนี้ทั้งไทยและเวียดนามต่างเก็บ 6 คะแนนเต็มมาในสองเกมแรก ทำให้การันตีเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วทั้งคู่ แมตช์นี้จึงเหมือนเป็นการตัดสินแชมป์กลุ่ม ซึ่งไทย ทำได้ดีกว่า เอาชนะไป 4-2
เกมนี้ไทยได้ประตูจาก อิทธิชา ประภาพันธ์ นาที 16, สราวุท ผลาพฤกษ์ นาที 20, มีนธาดา ภิรมย์อยู่ นาที 23 และ วู ง็อค อันห์ พลาดเข้าประตูตัวเอง นาที 40
จบเกม ฟุตซอลไทย เอาชนะ เวียดนาม ไป 4-2 มี 9 คะแนนเต็ม คว้าแชมป์กลุ่มเอ ส่วน เวียดนามเป็นรองแชมป์กลุ่มบี
โปรแกรมนัดต่อไป ฟุตซอลชายทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบแบ่งกลุ่ม รอบรองชนะเลิศ พบกับ ออสเตรเลีย ทีมอันดับ 51 ของโลก ที่ ยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี ในวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 20.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True Visions NOW