ฟุตซอลไทย เฉือน เวียดนาม 4-2 คว้าแชมป์กลุ่มเอ ศึกชิงแชมป์อาเซียน 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทีมฟุตซอลไทย อันดับ 11 ของโลก เบียดเอาชนะ เวียดนาม อันดับ 20 ของโลก ไป 4-2 ในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดที่สาม ที่ยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569

ก่อนเกมนี้ทั้งไทยและเวียดนามต่างเก็บ 6 คะแนนเต็มมาในสองเกมแรก ทำให้การันตีเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วทั้งคู่ แมตช์นี้จึงเหมือนเป็นการตัดสินแชมป์กลุ่ม ซึ่งไทย ทำได้ดีกว่า เอาชนะไป 4-2

เกมนี้ไทยได้ประตูจาก อิทธิชา ประภาพันธ์ นาที 16, สราวุท ผลาพฤกษ์ นาที 20, มีนธาดา ภิรมย์อยู่ นาที 23 และ วู ง็อค อันห์ พลาดเข้าประตูตัวเอง นาที 40

จบเกม ฟุตซอลไทย เอาชนะ เวียดนาม ไป 4-2 มี 9 คะแนนเต็ม คว้าแชมป์กลุ่มเอ ส่วน เวียดนามเป็นรองแชมป์กลุ่มบี

โปรแกรมนัดต่อไป ฟุตซอลชายทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบแบ่งกลุ่ม รอบรองชนะเลิศ พบกับ ออสเตรเลีย ทีมอันดับ 51 ของโลก ที่ ยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี ในวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 20.00 น. ถ่ายทอดสดทาง True Visions NOW
ฟุตซอลไทย เฉือน เวียดนาม 4-2 คว้าแชมป์กลุ่มเอ ศึกชิงแชมป์อาเซียน 2026
ฟุตซอลไทย เฉือน เวียดนาม 4-2 คว้าแชมป์กลุ่มเอ ศึกชิงแชมป์อาเซียน 2026
ฟุตซอลไทย เฉือน เวียดนาม 4-2 คว้าแชมป์กลุ่มเอ ศึกชิงแชมป์อาเซียน 2026
ฟุตซอลไทย เฉือน เวียดนาม 4-2 คว้าแชมป์กลุ่มเอ ศึกชิงแชมป์อาเซียน 2026