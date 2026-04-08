“กมลพรรณ” โชว์ฟอร์มเหมา 4 ทองแดง ศึกยกน้ำหนักคนพิการเอเชีย-โอเชียเนีย

“แบม” กมลพรรณ กระราชเพชร จอมพลังสาวไทย เหมา 4 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันระดับอีลิท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. หญิง ศึกยกลูกเหล็กคนพิการนานาชาติ เอเชีย-โอเชียเนีย ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ด้านจอมพลังสาวอุซเบกิสถานแกร่งจริง เหมาคนเดียว 4 เหรียญทอง
การแข่งขันกีฬายกน้ำหนักคนพิการ รายการ “Bangkok 2026 Asia-Oceania Open Championships” ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ กำหนดแข่งขัน 7-12 เม.ย.69 โดยถือแมตช์สำคัญ รายการบังคับ เพื่อเก็บคะแนนสะสม ลุ้นสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ 2026 ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงต่อยอดสู่เป้าหมายสูงสุดพาราลิมปิกเกมส์ 2028 ที่สหรัฐอเมริกา
ล่าสุดเมื่อ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา แข่งขันเป็นวันที่สอง ไฮไลท์ อยู่ที่ ระดับอีลิท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. หญิง
ทีมจอมพลังไทยส่ง “แบม” กมลพรรณ กระราชเพชร เจ้าของเหรียญทองแดง พาราลิมปิกเกมส์ 2024, เหรียญทองแดงพารา เวิลด์คัพ 2025 และดีกรีเหรียญทองอาเซียนพาราเกมส์ 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ลงชิงชัย
“น้องแบม” สาวชาวอุดรธานี ยังรักษาฟอร์มแกร่ง บวกกับได้เสียงเชียร์ลั่นสนาม ยกลูกเหล็กผ่านครบทั้ง 3 ครั้ง โดยครั้งแรกทำได้ 103 กก., ครั้งสอง 105 กก. และเรียกน้ำหนักครั้งสุดท้ายทำสถิติดีสุด 107 กก. น้ำหนักรวม 315 กก.
“น้องแบม” กมลพรรณ คว้าเหรียญทองแดงครบทั้ง 4 เหรียญ จากอีเว้นต์เบสท์ลิฟติ้งเอเชีย, เบสท์ลิฟติ้งโอเพ่น สถิติ 107 กก., น้ำหนักรวมเอเชีย กับน้ำหนักรวมโอเพ่น 315 กก. พร้อมกันนี้ถือเป็นเหรียญรางวัลแรกของทัพพาราไทยในคลาสใหญ่สุด ระดับอีลิท รายการนี้
ส่วนเหรียญทองตกเป็นของ อากีดาคฮอน อัคทาโมวา
จอมพลังสาวอุซเบกิสถาน ยกผ่านทั้งสามครั้ง ทำสถิติดีสุด 126 กก. น้ำหนักรวม 370 กก. เหมาครบ 4 เหรียญทองทั้งเบสท์ลิฟติ้ง กับน้ำหนักรวมเอเชีย และคลาสโอเพ่น ส่วนแชมป์เก่า เสี่ยว ชุ่ย จวน จอมพลังสาวจีนมาคราวนี้ได้ 4 เหรียญเงินกลับบ้าน จากเบสท์ลิฟติ้งเอเชีย-โอเพ่น 112 กก. และน้ำหนักรวมเอเชีย-โอเพ่น 330 กก.
“แบม” กมลพรรณ กระราชเพชร เปิดเผยว่า ยอมรับตื่นเต้นมาก เพราะคู่แข่งต่างฟอร์มสดมาแรง และบางคนมีดีกรีเป็นถึงแชมป์เก่าเอเชียด้วย แต่ในที่สุดทำได้ 4 เหรียญทองแดง ถือว่าประสบความสำเร็จ ส่วนตัวดีใจมาก อยากมอบเหรียญรางวัลให้เป็นของขวัญให้กับแฟนกีฬาชาวไทย ส่วนภารกิจต่อไปเตรียมตัวเข้าร่วมเอเชียนพาราเกมส์ ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เดือนตุลาคม ก็จะนำประสบการณ์จากทัวร์นาเมนต์นี้ ในการเจอกับคู่แข่งชาติต่างๆ นำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เพื่อหวังลุ้นเหรียญเอเชียนพาราเกมส์ให้ได้ ฝากแฟนกีฬาช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทัพยกลูกเหล็กพาราไทยกันด้วย