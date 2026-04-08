ยูนิโคล่ ย้ำจุดยืนพัฒนาเยาวชน สานต่อ UNIQLO Next Generation Development Program ครั้งที่ 5

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก เดินหน้ากิจกรรมพัฒนาทักษะฟุตบอล ภายใต้โครงการ UNIQLO Next Generation Development Program ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ตอกย้ำจุดยืนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านแนวคิดไลฟ์แวร์ โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานนักฟุตบอลรุ่นใหม่ ในช่วงวัยสำคัญ 8-13 ปี ให้เติบโตอย่างรอบด้าน ทั้งด้านทักษะ พื้นฐาน การอ่านเกมส์ และ ทัศนคติ
นับเป็นครั้งที่ 5 ที่ทางยูนิโคล่ และ ตอง –กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ นักฟุตบอลและผู้ก่อตั้ง Kawin Academy ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการฝึกซ้อมสมัยใหม่ให้กับเยาวชนไทย โดยออกแบบโปรแกรมให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในช่วงทองของการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างทั้งทักษะการเล่นฟุตบอลและความเข้าใจเกมอย่างเป็นระบบ กิจกรรมครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด 70 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มอายุ ได้แก่ 8 – 10 ปี จำนวน 35 คน และ 11 – 13 ปี จำนวน 35 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน โดยเน้นการฝึกฝนใน 3 แกนหลัก ได้แก่ ทักษะพื้นฐานที่แม่นยำ การตัดสินใจ และ การพัฒนาร่างกายควบคู่กับทัศนคติ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นนักฟุตบอลในยุคใหม่
จากกิจกรรม UNIQLO Next Generation Development Program ตลอด 4 ครั้งที่ผ่านมา มีเยาวชนทั้งชายและหญิงกว่า 250 คน ได้รับการฝึกทักษะฟุตบอลกับ ตอง –กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ เพื่อเสริมพัฒนาการและศักยภาพของเยาวชนทั้งด้านการกีฬา และการทำงานเป็นทีม โดยโครงการยังคงมุ่งเน้นสร้างแรงบันดาลใจและวางรากฐานให้เยาวชนไทยต่อยอดสู่ศักยภาพที่สูงขึ้นทั้งในและนอกสนามอย่างยั่งยืน
มร. โยชิทาเกะ วาคากุวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “โครงการ UNIQLO Next Generation Development Program ในประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ด้วยความมุ่งมั่นของยูนิโคล่ที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยให้ดียิ่งขึ้นผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน เนื่องจากฟุตบอลเป็นกีฬาที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและเป็นที่นิยมของคนไทยเป็นอย่างมาก ในครั้งนี้เราได้เปิดรับเยาวชนในช่วงอายุที่กว้างขึ้นคือ 11 – 13 ปี จำนวน 35 คน เพื่อขยายพื้นที่แห่งการเรียนรู้และมอบโอกาสในการพัฒนาทักษะกีฬาให้เข้าถึงเด็กไทยในวงกว้างอย่างยั่งยืน ในอนาคตยูนิโคล่ยังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรม UNIQLO Next Generation Development Program ต่อไป เพื่อโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง”
ตอง – กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ กล่าวว่า “ผมดีใจทุกครั้งเวลาได้สอนเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจในกีฬาฟุตบอล เพราะเหมือนผมได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้เยาวชนที่พร้อมจะพัฒนาศักยภาพไปสู่ทีมชาติได้ในอนาคต กิจกรรม UNIQLO Next Generation Development Program ช่วยขับเคลื่อนให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะฟุตบอลมาแล้วเป็นครั้งที่ 5 ทุกๆ ครั้งน้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรมจะมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมาก น้องๆ พร้อมที่จะมาฝึกทักษะฟุตบอลกันอย่างจริงจัง ผมและโค้ชจากทีม Kawin Academy จึงตั้งใจถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการเล่นฟุตบอลอย่างเต็มที่ เพื่อให้น้องๆ ได้นำทักษะและความรู้ที่ได้จากการฝึกไปต่อยอดต่อไปในอนาคต นอกจากฝึกทักษะ ยังมีการแบ่งทีมเพื่อให้แข่งขันกัน ให้น้องๆ ได้ฝึกการเล่นเป็นทีมและปลูกฝังน้ำใจนักกีฬา ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะนำทักษะและประสบการณ์จากที่ได้จากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไปพัฒนาต่อไป”
โครงการ UNIQLO Next Generation Development Program เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนผ่านกีฬา โดยมีการต่อยอดโครงการนี้ในอีกหลากหลายประเทศ ร่วมกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของยูนิโคล่ที่เชี่ยวชาญในกีฬาหลากหลายประเภท ทั้งฟุตบอล เทนนิส กอล์ฟ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฝึกทักษะทางกีฬาที่หลากหลาย ทั้งการเล่นเทนนิสกับโรเจอร์ เฟเดอเรอร์, ฝึกทักษะการเล่นกอล์ฟกับอดัม สก๊อต และฝึกทักษะการเล่นสโนว์บอร์ดกับอะยุมุ ฮิราโนะ ฯลฯ
สำหรับ โครงการ UNIQLO Next Generation Development Program ในประเทศไทยเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ด้วยกิจกรรมการฝึกทักษะฟุตบอล ร่วมกับ ตอง – กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ นักฟุตบอลชาวไทย ผู้เป็นตำนานผู้รักษาประตูทีมชาติไทย เป็นผู้ร่วมฝึกสอนทักษะให้แก่เยาวชนหญิงและชาย เพื่อแบ่งปันเทคนิคการเล่นและประสบกาณ์ โดยให้เยาวชนที่มาเข้าร่วมได้ทดลองฝึกเป็นทั้งตำแหน่งผู้เล่น และตำแหน่งผู้รักษาประตู ร่วมถึงการเล่นกีฬาเป็นทีม ส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะรอบด้านอย่างต่อเนื่อง
ยูนิโคล่ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ UNIQLO Next Generation Development อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างไม่หยุดยั้ง