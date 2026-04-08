มั่นใจเกินร้อย! “รุ่งราวี” ลั่นคิกบ็อกซิงเข้าทาง เล็งซัดซ้ายล้ม “รีเกียน”

“รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” แข้งซ้ายอันตรายจากอุบลราชธานี พร้อมงัดชั้นเชิงคิกบ็อกซิงล่าเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) ที่ว่างอยู่ โดยปะทะกับอดีตเจ้าของเข็มขัดเส้นนี้ “รีเกียน เออร์เซล” จากซูรินามที่ปัจจุบันครองแชมป์โลก ONE มวยไทย ในรุ่นเดียวกัน ซึ่งจะขึ้นเป็นคู่เอกของรายการ The Inner Circle วันศุกร์ที่ 10 เม.ย. ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ถ่ายทอดสดเฉพาะสมาชิกทาง Live.ONEFC.com ตั้งแต่เวลา 18.30 น.-20.30 น.
“รุ่งราวี” นักสู้ผู้ขึ้นชื่อเรื่องแข้งซ้ายอันทรงพลัง แสดงความมั่นใจก่อนขึ้นสังเวียนชิงเข็มขัดกับ “รีเกียน” แม้จะมีกระแสจากแฟนมวยบางส่วนมองว่าเป็นรอง แต่เจ้าตัวเชื่อมั่นในฝีมือการชกกติกาคิกบ็อกซิงว่าจะสามารถดึงจุดแข็งของตัวเองมาเล่นงานคู่ชกในครั้งนี้ได้
“หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าผมมีประสบการณ์คิกบ็อกซิงพอสมควร ตอนชกที่ประเทศจีนผมขึ้นชกราว 30–40 ไฟต์ และยังไม่เคยแพ้เลย ส่วนใน ONE เองผมก็เคยชกคิกบ็อกซิงมาแล้ว 1 ไฟต์ และชนะคะแนนมาได้”
“ผมค่อนข้างมั่นใจในกติกานี้ โดยเฉพาะการใช้นวมใหญ่ที่ทำให้เล่นเกมได้ถนัดขึ้น และที่สำคัญคือช่วยให้ผมใช้แข้งซ้ายได้ง่ายขึ้น เพราะไม่ต้องกังวลเรื่องโดนจับปล้ำเหมือนมวยไทยครับ”
“ครั้งนี้ผมเตรียมทั้งลูกเตะ เข่า หมัด และสเตปขาแบบถึงพริกถึงขิง อยากให้แฟนมวยจับตา ‘แข้งซ้ายเทอร์โบ’ ของผมด้วย น่าจะได้เห็นทำงานชัดเจนในไฟต์นี้ครับ”
“รุ่งราวี” ยังเผยมุมมองต่อรูปเกมบนเวที รวมถึงเป้าหมายสำคัญในไฟต์นี้ ซึ่งเจ้าตัวยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง และตั้งใจใช้โอกาสครั้งนี้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นถึงความสามารถที่แท้จริง
“รูปเกมคงต้องไปวัดกันบนเวที ผมมองว่า รีเกียน น่าจะเป็นฝ่ายเดินเข้าหา ถ้าเขาเปิดเกมบุก ผมก็จะคุมระยะและรอดูจังหวะ ถ้ามีโอกาสก็พร้อมปิดเกมทันที ผมมั่นใจว่าเขาก็โดนได้เหมือนกัน ขนาด แรมโบ้เล็ก ยังชนะ นาบิล ได้ ผมก็เชื่อว่าผมทำได้เหมือนกัน ผมจะพลิกเอาชนะ รีเกียน ให้ทุกคนดู”
“ถ้าผมคว้าแชมป์โลก ONE ได้ มันจะเปลี่ยนชีวิตผมแบบหน้ามือเป็นหลังมือ ผมตั้งใจจะนำเงินรางวัลไปดูแลครอบครัวให้ดีขึ้น ไฟต์นี้เป็นโอกาสใหญ่ในชีวิต ผมจะสู้เต็มที่เพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าผมทำได้ และจะเป็นแชมป์โลกให้ได้ครับ”