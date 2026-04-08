แข้งเทพบุกชนะ กัมบะ โอซาก้า 1-0 นัดแรกศึก ACL2 รอบตัดเชือก

เดินทางเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ของศึกฟุตบอล เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก ทู 2025/26 นัดแรก ทัพแข้งเทพ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด มีคิวเยือนทีมแกร่ง จากประเทศญี่ปุ่น อย่าง กัมบะ โอซาก้า ที่สนาม ซูอิตะ ซิตี้ ฟุตบอล สเตเดียม เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2569
นัดนี้โค้ชแบน ธชตวัน ศรีปาน หัวหน้าผู้ฝึกสอน ส่งผู้เล่นโดยอ้างอิงจากนัดที่เปิดบ้านชนะ สุโขทัย เอฟซี 2-0 โดยเปลี่ยนเพียงบางตำแหน่ง โดยส่ง ธีรศิลป์ แดงดา และ วันชัย จารุนงคราญ แทนตามตำแหน่ง กัณตภณ คีรีแลง และ นิติพงษ์ เสลานนท์
นาทีที่ 11 แข้งเทพตั้งรับและอาศัยจังหวะสวนกลับ จนมาได้ลูกเตะมุม และจังหวะเปิดเข้ามาบอลมาโดนมือผู้เล่นกัมบะ โอซาก้า ผู้ตัดสินเป่าให้เป็นลูกจุดโทษของแข้งเทพ ก่อน มูห์เซ็น อัล กาสซานี่ รับหน้าที่สังหารและซัดไม่พลาด หลอกหน้าเท้าและยิงเข้าไป แข้งเทพบุกมานำ กัมบะ โอซาก้า 1-0
นาทีที่ 42 มูห์เซ็น อัล กาสซานี่ ลากบอลหลุดเข้าไปคนเดียว ก่อนจะพยายามจ่ายกลับหลังให้ ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ ที่วิ่งเติมขึ้นมา ได้กดด้วยขวา บอลเหินข้ามคานออกไป
นาทีที่ 43 จังหวะ สวนกลับเร็วของกัมบะ เป็น เรียว ฮัทสึเสะ ครอสบอลให้ เรียวยะ ยามาชิตะ เข้าเเท็บอิน บอลออกเสาแรกไป
จบ 45 นาทีแรก ทัพแข้งเทพ กุมความได้เปรียบไปก่อน ออกนำ กัมบะ โอซาก้า 0-1
นาทีที่ 50 จังหวะสวนกลับของแข้งเทพ มูห์เซ็น ปาดให้ ฐิติพันธ์ ที่วิ่งเติมเข้ามาในกรอบได้ลองยิงด้วยขวา บอลข้ามคานออกไป
นาทีที่ 51 เรียวยะ ยามาชิตะ ครอสบอล เข้ากลางประตู แล้ว เป็น เรียวทาโร่ เมชิโนะ กระโดดยิง บอลเหินข้ามคานไป
นาทีที่ 55 เรียวทาโร่ เมชิโนะ ยกบอลข้ามหัวไปถึง เรียวยะ ยามาชิตะ และเปิดต่อเข้ากลางให้ อิสซัม เจบาลี่ ได้ลองยิง แต่บอลข้ามคานออกไป
นาทีที่ 66 เวลตัน ลากบอลหนี จักพัน ไพรสุวรรณ เข้ามาในกรอบเขตโทษ ก่อนจะลองยิงด้วยขวา บอลยังตรงตัวปฏิวัติ คำไหม
นาทีที่ 74 ผู้ตัดสินให้ใบแดง ชินโนะสุเกะ นากาตะมิ และเป่าให้เป็นลูกฟรีคิก จากการทำแฮนด์บอล
นาทีที่ 78 วันชัย จ่ายคัทแบคเข้ากลางให้ รุ่งรัฐ ที่อยู่ในกรอบ วิ่งมายิงด้วยซ้าย ผู้รักษาประตูล้มตัวปัดออกไปได้
นาทีที่ 88 เกนตะ มิอูระ ลองยิงไกล บอลเหินข้ามคานออกไป
นาทีที่ 90+1 วันชัย ลากบอลขึ้นมาทางซ้าย เปิดข้ามฟากมาอีกฝั่งให้ รุ่งรัฐ ได้จับหนึ่งจังหวะ และลองปั่นด้วยซ้าย บอลหลุดกรอบออกไป
ช่วงเวลาที่เหลือเจ้าบ้านไม่สามารถทำสกอร์ตีเสมอได้ จบเกม แข้งเทพ ทำได้บุกมาชนะ กัมบะ โอซาก้า 1-0 กุมความได้เปรียบในเลคแรก ก่อนจะกลับไปแข่งขันนัดที่ 2 ที่ ราชมังคลากีฬาสถาน
โปรแกรมนัดถัดไปของทัพแข้งเทพ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด จะกลับประเทศไทย ลงทำการแข่งขัน ฟุตบอล ไทยลีก 1 2025/26 นัดที่ 21 นัดตกค้าง โดยไปเยือน สวาทแคท นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ในวันเสาร์ ที่ 11 เมษายน 2569 เวลา 18.30 น. ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ส่วนโปรแกรม ฟุตบอล เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก ทู 2025/26 นัดที่สอง ทัพแข้งเทพ จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน กัมบะ โอซาก้า ในวันพุธที่ 15 เมษายน 2569 เวลา 19.15 น. ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยจำหน่ายบัตรแล้วที่ kickoff.in.th ถ่ายทอดสดทาง Youtube : BG Sports