นักบิด “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” พร้อมทัพ Honda CBR Series ประเดิมศึก “เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง 2026” สนามแรก

ศึกสองล้อระดับทวีปกำลังจะกลับมาสร้างความเร้าใจอีกครั้งกับการแข่งขัน FIM Asia Road Racing Championship 2026 ซึ่งถือเป็นรายการชิงแชมป์จักรยานยนต์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย
หนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้รายการนี้แตกต่างและน่าติดตาม คือการใช้รถแข่งแบบ โปรดักชันไบค์ (Production Bike) ที่มีจำหน่ายจริงในท้องตลาด ทำให้แฟนๆ สามารถเชื่อมโยงกับรถแข่งได้ง่ายขึ้น ทั้งยังได้เห็นศักยภาพของรถรุ่นยอดนิยมที่ถูกนำมาปรับแต่งเพื่อการแข่งขันจริง ณ เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2026
“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ส่งนักแข่งไทยเข้าร่วมการแข่งขันใน 3 คลาสหลักนำโดย "ชิพ" นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ เจ้าของตำแหน่งรองแชมป์เอเชียในฤดูกาลที่ผ่านมา ยังคงบิดรถ Honda CBR1000RR-R หมายเลข 41 ลงทำการแข่งขันในคลาส ASB1000 เช่นเดิมเพื่อเป้าหมายล่าความสำเร็จสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแข่งไทยคนแรกที่คว้าแชมป์เอเชียในท็อปคลาสนี้ ด้านผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมา "ชิพ-นครินทร์" จบฤดูกาลด้วยตำแหน่งรองแชมป์ในปี 2025
คลาส SS600 อีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการพัฒนานักแข่งดาวรุ่งของ “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ฤดูกาลนี้ทีมแข่งไทยยังคงส่ง "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว เจ้าของรถ Honda CBR600RR หมายเลข 31 และ “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ เจ้าของรถ Honda CBR600RR หมายเลข 18
ฤดูกาลที่ผ่านมา "มิกซ์-ธนัช" คว้าวินเนอร์ได้สำเร็จในเรซสุดท้าย พร้อมด้วยการคว้าอันดับท็อป 5 ขณะที่ “ไฮเปค-กฤษฎา” จบฤดูกาลด้วยอันดับที่ 11
ปิดท้ายด้วย “เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร นักแข่งดาวรุ่งจากศึกอิเดมิตสึ เอเชีย ทาเลนต์ คัพ 2025 ที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรายการเอฟไอเอ็ม เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2025 สนามสุดท้ายที่จังหวัดบุรีรัมย์ในฐานะนักแข่งไวลด์การ์ดเมื่อสามารถคว้าอันดับที่ 6 ได้ในเรซแรกก่อนจะคว้าอันดับท็อป 5 ได้ในเรซต่อมา "เฟอร์-ปัญจรุจน์” ลงแข่งขัน 2 สนาม 4 เรซ เก็บคะแนนสะสมไป 21 คะแนน ผลงานดังกล่าวทำให้เจ้าตัวได้รับโอกาสสำคัญในการพิสูจน์ตัวเองแบบเต็มฤดูกาลกับคลาส AP250 ด้วยรถ Honda CBR250RR หมายเลข 12 ในฤดูกาลนี้
การแข่งขันรายการเอฟไอเอ็ม เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ ฤดูกาล 2026 จะทำการแข่งขันกันทั้งหมด 6 สนาม 3 ประเทศ มาเลเซีย, ไทย และญี่ปุ่น (รอประกาศประเทศเจ้าภาพในสนามที่ 4)
