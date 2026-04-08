“วิว-หมิว” ฉลุย 16 คน “เมย์” ร่วงรอบแรกแบดมินตันเอเชีย 2026

“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ โชว์ฟอร์มสมราคา มือ 1 โลก หลังทุบชนะ อึ๊ง กาลอง อังกุส มือ 28 ของโลก จากฮ่องกง 2-0 เกม 21-14 และ 21-18 ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้าย แบดมินตัน ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่จีน ได้สำเร็จ
“วิว” ที่เป็นแชมป์เก่า เข้ารอบ 16 คนสุดท้าย ไปรอพบ จอน ฮยอค จิน มือ 38 ของโลก จากเกาหลีใต้ หรือ ยูชิ ทานากะ มือ 19 ของโลก จากญี่ปุ่น ในวันที่ 9 เม.ย.นี้
ด้านประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 8 ของโลก ก็ทำผลงานเยี่ยม เอาชนะ หลิน เซียงตี้ มือ 18 ของโลก จากไต้หวัน 2-0 เกม 21-18 และ 21-15 คะแนน ผ่านเข้าสู่รอบ 16 คนสุดท้าย รอพบกับผู้ชนะระหว่าง โนโซมิ โอกูฮาระ มือ 15 ของโลก จากญี่ปุ่น หรือ มิเคลา จอยซ์ เดอ กุซมัน มือ 157 ของโลก จากฟิลิปปินส์
ขณะที่ "เมย์" รัชนก อินทนนท์ อดีตแชมป์หญิงเดี่ยวเอเชีย ปี 2015 และมือ 7 ของโลก พลาดท่าพ่ายให้กับ คิม กาอึน มือ 16 ของโลก จากเกาหลีใต้ 0-2 เกม 16-21, 18-21 ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดาย