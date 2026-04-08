"พรีเมียร์ ลีก" ซิวโควตาพิเศษ ชปล. "สเปน-เยอรมนี" ลุ้นอันดับ 2

สโมสรของ พรีเมียร์ ลีก จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วม ยูฟา แชมเปียนส์ ลีก ฤดูกาล 2027-28 อย่างน้อย 5 ทีม ตามการคิดค่าสัมประสิทธิ์โควตาพิเศษ
ลีกอังกฤษ การันตีโควตาพิเศษเรียบร้อยแล้ว หลัง อาร์เซนอล เอาชนะ สปอร์ติง ลิสบอน หวุดหวิด 1-0 รอบ 8 ทีมสุดท้าย เลก 1 วันอังคารที่ผ่านมา (7 เม.ย.) เท่ากับว่า พรีเมียร์ ลีก จะจบ 2 อันดับแรกของ สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (UEFA)
พรีเมียร์ ลีก ได้รับโควตาพิเศษปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยมี ลิเวอร์พูล, อาร์เซนอล, แมนเชสเตอร์ ซิตี, เชลซี และ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เข้าร่วม "ยูซีแอล" ตามระบบลีก และ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ได้สิทธิ์ในฐานะแชมป์ยูฟา ยูโรปา ลีก
ยูฟา มอบสิทธิ์แก่ 2 ลีกที่มีผลงานโดดเด่นระดับสโมสรยุโรป 3 รายการ ได้แก่ แชมเปียนส์ ลีก, ยูโรปา ลีก และ ยูฟา ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก โดยลีกอังกฤษเก็บคะแนนนำมาแทบตลอดซีซัน
ลีกอังกฤษ เข้าร่วมฟุตบอลสโมสรยุโรป 3 รายการ รวม 9 ทีม และทะลุถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ 5 ทีม
สำหรับการชิงอันดับ 2 ยังคงดุเดือด โดย ลีกสเปน เป็นตัวเต็งเหนือ ลีกเยอรมนี กับ ลีกโปรตุเกส อย่างไรก็ตาม ผลการแข่งขันช่วงท้ายของฟุตบอลสโมสรยุโรป อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้