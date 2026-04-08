"ซันส์" แพ้คาบ้าน "ทิมเบอร์วูล์ฟส" เข้าเพลย์ออฟตะวันตก

มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส เอาชนะ อินเดียนา เพเซอร์ส ขาดลอย 124-104 ที่สนามเกนบริดจ์ ฟิลด์เฮาส์ เข้าเพลย์ออฟ ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) แบบอัตโนมัติ วันพุธที่ 8 เมษายน ตามเวลาไทย
มินเนโซตา (ชนะ 47 แพ้ 32) ได้ อาโย โดซุนมู เหมา 24 แต้ม จูเลียส แรนเดิล กับ โบเนส ไฮแลนด์ ส่องคนละ 19 แต้ม โดยการันตีติดท็อป 6 ของสายตะวันตก หลัง ฟีนิกซ์ ซันส์ ที่พยายามขยับจากพื้นที่เพลย์-อิน แพ้ ฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ คาบ้าน 105-119
ทิมเบอร์วูล์ฟส ต้องการชัยชนะเกมนี้อย่างยิ่ง โดยหยุดสถิติแพ้ 3 เกมรวด และ ชนะ 2 จาก 6 เกมล่าสุด เพื่อปลุกขวัญและกำลังใจก่อนลุยโพสต์ซีซัน
ขณะเดียวกัน ที-วูล์ฟส ยังชนะคู่แข่งโดยปราศจาก แอนโธนี เอ็ดเวิร์ดส การ์ดดีกรี ออล-สตาร์ เจ็บหัวเข่าขวา พลาดลงเล่น 9 จาก 11 เกมล่าสุดิ และ เจย์เดน แม็คแดเนียล เจ็บเข่าซ้ายพัก 6 เกมรวด
ด้าน เพเซอร์ส รองแชมป์เก่า ได้ อีธาน ธอมป์สัน ทำสกอร์สูงสุด 17 แต้ม โอบี ท็อปปิน กับ เจเลน สลอว์สัน ซัดคนละ 14 แต้ม สถิติ ชนะ 4 แพ้ 22 จาก 26 เกมล่าสุด รวม ชนะ 18 แพ้ 61 แย่สุดอันดับ 2 ของลีก รองจาก วอชิงตัน วิซาร์ดส (ชนะ 17 แพ้ 62)