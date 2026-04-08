เทนนิสสาวไทยเฮ เปิดหัวชนะอินเดีย 2-1 นัดหน้าฉะเกาหลีใต้ ศึก 2026 บิลลีจีนคิงคัพ

การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีมหญิง รายการ “2026 บิลลี จีน คิง คัพ บาย เกนบริดจ์” เอเชีย/โอเชียเนีย กลุ่ม 1 ที่เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย เปิดฉากวันแรกเมื่อวันที่ 7 เม.ย. ซึ่งเดิมจะเริ่มเวลา 15.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น แต่ต้องล่าช้าไปถึง 3 ชั่วโมง เนื่องจากฝนตก จนกระทั่งเริ่มแข่งขันได้ในเวลา 18.00 น. ซึ่งตรงกับเวลา 19.30 น. ของไทย
ทีมชาติไทย เปิดสนามกับ ทีมชาติอินเดีย เจ้าภาพ ในรอบพบกันหมด แมทช์แรก โดยคู่แรก ประเภทเดี่ยวมือสอง "ออมสิน" อัญชิสา ฉันทะ มือ 442 ของโลก พบกับ ไวชนาวี อัดการ์ มือ 391 ของโลก ผลปรากฏว่า อัญชิสา โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยม เล่นได้อย่างมั่นใจ ก่อนเอาชนะได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 2-0 เซต 6-1, 6-3 เปิดหัวพาทีมไทยนำอินเดีย 1-0 คู่
จากนั้น ประเภทเดี่ยวมือหนึ่ง "อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช มือ 438 ของโลก พบกับ สหาจา ยามาลาปัลลี มือ 385 ของโลก ปรากฏว่า พัชรินทร์ คว้าชัยเซตแรกได้ก่อน 6-4 แต่ก็มาพลาดท่าเซตสอง 1-6 ทำให้เสมอกัน 1-1 เซต และเซตสาม สาวไทยเบรกเกมที่ 7 ขึ้นนำ 4-3 แต่ก็ต้องหยุดการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้ เนื่องจากฝนตกต่อเนื่อง และเมื่อกลับมาแข่งขันกันต่อในรุ่งขึ้น วันที่ 8 เม.ย. เวลาไทย 12.30 น. พัชรินทร์ไม่ยอมพลาด ใช้ความเฉียบขาด หวดเอาชนะสาวอินเดียได้สำเร็จ 2-1 เซต 6-4, 1-6 และ 6-4 เก็บแต้มให้ทีมไทยนำขาด 2-0 คู่
ต่อด้วยประเภทคู่ ทีมไทยส่ง "เอิร์ธ" เพียงธาร ผลิพืช และ "แต้ว" ทรรศพร นาคหล่อ ลงสนามพบกับ รุทุจา โภสาเล และ อันคิตา ไรนา ผลปรากฏว่า คู่ไทยสุดต้าน พ่ายไป 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 3-6 และ 4-6 ส่งผลให้ ทีมไทย ชนะ ทีมอินเดีย 2-1 คู่ ส่วนรอบพบกันหมด แมทช์ที่สอง ทีมไทยจะพบกับทีมเกาหลีใต้ แข่งขันทั้งหมด 3 คู่ คู่แรกเริ่มเวลา 15.00 น. ซึ่งตรงกับเวลา 16.30 น. ของไทย
นายภุชงค์ เลาหศิริวงศ์ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้จัดการทีมไทย กล่าวว่า ขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่พยายามสู้กันอย่างเต็มที่ ส่วนคนที่ไม่ได้ลงสนามก็ช่วยกันเชียร์เช่นกัน การเอาชนะอินเดีย 2-1 ถือเป็นการเปิดหน้าได้สวย เพราะเจ้าภาพก็คาดหวังอย่างมาก คู่แรก อัญชิสา ไม่ยาก แต่ลุ้นคู่สอง พัชรินทร์ ที่มีเซตสามทำให้ตื่นเต้นเล็กน้อย ส่วนประเภทคู่จะหารือกับกัปตันทีม ซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยน ต้องดูแต่ละแมทช์ถึงความเหมาะสมและความพร้อมต่อไป
"โค้ชเอ็กซ์" นายพชรพล คำสมาน กัปตันทีมไทย กล่าวว่า ดีใจที่สามารถเก็บชัยชนะมาได้ น้องๆ นักกีฬาช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ ยอมรับว่ากดดันมากเพราะเจอเจ้าภาพ ต้องชมทั้ง อัญชิสา และพัชรินทร์ ที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดี โดยเฉพาะพัชรินทร์ที่มีเซตสามและต้องลุ้นหนัก อย่างไรก็ตาม การคว้าชัยชนะในแมทช์แรกมาได้ ก็สร้างความมั่นใจให้กับทีมเทนนิสไทยได้มาก แต่ก็ต้องพยายามเพราะแมทช์ที่เหลือก็ไม่ได้ง่าย
"สำหรับแมทช์ต่อไป ในรอบพบกันหมด ทีมไทยจะพบกับ ทีมเกาหลีใต้ ซึ่งแมทช์แรกชนะ มองโกเลีย 3-0 คู่" โค้ชเอ็กซ์ กล่าวทิ้งท้าย